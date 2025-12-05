Video: evacúan avión por principio de incendio en aeropuerto de São Paulo

En la noche de ayer jueves, pasajeros de un vuelo de la aerolínea Latam que iba a partir del aeropuerto internacional de Guarulhos, São Paulo – una de las mayores terminales aéreas de Brasil y la región -, fueron evacuados de la aeronave debido a un principio de incendio en un equipo de carga de equipaje que se hallaba junto a la aeronave.

Según videos del incidente, la aeronave afectadas sería un Airbus A320.

Latam emitió un comunicado atribuyendo el siniestro a “un equipamiento de tierra de una empresa tercerizada, responsable de alzar cargas” a los aviones.

Los pasajeros fueron evacuados tanto la manga de embarque por la que habían abordado la aeronave y por toboganes inflables de emergencia, añade el comunicado.

“No hubo heridos y la situación fue rápidamente controlada”, añade el texto, que indica también que los pasajeros afectados serán reubicados en otros vuelos.