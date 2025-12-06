Australia impone sanciones financieras y prohibiciones de viaje contra ministros talibanes

"El Gobierno australiano sigue profundamente preocupado por el deterioro de la situación en Afganistán. Los talibanes siguen demostrando su desprecio por los derechos, las libertades y el bienestar del pueblo afgano, en particular de las mujeres y las niñas", apunta la ministra de Exterior, Penny Wong, en un comunicado

Los sancionados son el ministro para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, Muhammad Khalid Hanafi; el ministro de Educación Superior, Neda Mohammad Nadeem; el ministro de Justicia, Abdul-Hakim Sharei; y el presidente del Tribunal Supremo, Abdul Hakim Haqqani.

Los cuatro cargos del gobierno talibán son acusado de participar "en la opresión contra las mujeres y niñas y en el menoscabo de la buena gobernanza. Esto incluye restringir el acceso a la educación, el empleo, la libertad de movimiento y la posibilidad de participar en la vida pública" a las mujeres, apunta Wong.

Australia, que retiró a sus tropas de Afganistán en 2021, es el país fuera de la OTAN que más soldados envió durante la guerra contra los talibanes y para entrenar a las fuerzas de seguridad afganas al desplegar 39.000 efectivos militares entre 2001 y 2021.

Desde que regresaran al poder, en agosto de 2021, los talibanes han sido criticados por restringir los derechos y las libertades de las mujeres y las niñas; mientras ellos argumentan que respetan sus derechos conforme a su interpretación de la ley islámica y las costumbres locales.