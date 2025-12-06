España celebra el 47 aniversario de su Constitución

Felipe VI, jefe del Estado español, también ha participado de la conmemoración de esta fecha, a través de un mensaje en la red social X, en el que la Casa del Rey ha deseado un "Feliz Día de la Constitución" a todos los españoles y ha publicado una foto de un ejemplar de la Carta Magna.

Pedro Sánchez también compartió un mensaje en esta red social en el que celebra los "47 años de democracia, libertad, derechos y convivencia", mientras que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, propuso que en los colegios españoles se enseñe una asignatura sobre los principios y valores de la Constitución "sin ideologías".

Además del jefe del Ejecutivo, a la tradicional recepción de autoridades en el Congreso de los Diputados (Cámara Baja del Parlamento español) han acudido también la presidenta de la institución, Francina Armengol; el presidente del Senado (Cámara Alta), Pedro Rollán; miembros del Gobierno y dirigentes de regiones españolas.

Como parte del acto en el Congreso, alumnos de educación primaria de distintas nacionalidades europeas darán lectura a artículos de la Constitución y la presidenta de la Cámara pronunciará un discurso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este aniversario se produce en un ambiente de fuerte crispación política en España, con la oposición conservadora del Partido Popular solicitando un adelanto electoral por los casos de corrupción que implican a ex dirigentes del Partido Socialista próximos al entorno de Pedro Sánchez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De hecho, la formación ultraderechista Vox anunció que no participaría en el acto institucional del Congreso para no compartir espacio con el Gobierno y dar "una imagen de normalidad que no es cierta".

Como es habitual, tampoco asisten los diputados de partidos independentistas y separatistas con representación en el Parlamento.

La aprobación de la Constitución española por las Cortes el 31 de octubre de 1978 y su posterior ratificación en referéndum por el pueblo español el 6 de diciembre del mismo año marcaron un punto de inflexión en el proceso de transición a la democracia tras la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975).