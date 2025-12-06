Familias de víctimas de crematorio clandestino instalan árbol navideño en norte de México

"Decidimos armar un árbol navideño porque queremos seguir haciendo parte de estas celebraciones decembrinas a nuestros familiares. A pesar de que no sabemos (...) dónde están, queremos que ellos sigan presentes", dijo Verónica Gamboa, hija de Desiderio Gamboa, quien es una de las personas que podría estar entre los cuerpos hallados.

La mujer confirmó que tuvieron una reunión con el fiscal general del estado y un agente a cargo de la investigación.

"ya son cinco meses desde que se dieron los hechos, desde que se destapó todo y hasta ahorita van 151 cuerpos ya plenamente identificados y ya 148 cuerpos que ya se pusieron en contacto con sus familiares", explicó.

El Crematorio Plenitud, en la frontera norte de México, se convirtió, a mediados de este año, en el centro de un escándalo tras descubrirse que operaba de forma fraudulenta. Cerca de 383 cuerpos fueron abandonados sin ser incinerados, mientras a las familias se les entregaban cenizas falsas como si fueran de sus seres queridos.

El lugar funcionaba sin energía eléctrica y con el horno averiado, según reportes de organizaciones de derechos humanos.

Manuela Soto quien busca a su padre fallecido en el 2021 afirmó que es una navidad muy triste para su familia. "Yo ni pino (árbol de navidad) he puesto en mi casa", señaló.

Finalmente, expresó que este acto simbólico es para que las autoridades estatales vean que siguen con la petición de ser escuchados.

"Nos apoyamos en el grupo que andamos para poner un pino, para ver si así ellos, los de la Fiscalía, los del Semefo ven que todavía estamos unidos para encontrar a nuestros familiares” concluyó Soto.

En junio pasado, las autoridades del norteño estado de Chihuahua informaron del hallazgo de 60 cuerpos embalsamados en el interior de un inmueble que operaba como crematorio en la fronteriza Ciudad Juárez.

Un mes después, la cifra de cuerpos hallados aumentó a 383, sin embargo, a casi seis meses del descubrimiento, Gamboa señaló que solo el dueño del crematorio y su hijo se encuentran detenidos.