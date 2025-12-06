Jane Fonda dice que la compra de Warner por Netflix amenaza a toda la industria

En un comunicado publicado anoche en Instagram junto al Comité Para la Primera Enmienda, un colectivo de artistas y líderes culturales que defienden la libertad de expresión, la actriz critica abiertamente esta operación que se conoció ayer, viernes.

Se trata de "una escalada alarmante" al crear un conglomerado "que amenaza a toda la industria del entretenimiento, al público democrático al que sirve y a la primera enmienda", señala la nota.

"No se equivoquen, esto no es solo un acuerdo comercial catastrófico que podría destruir nuestra industria creativa. Es una crisis constitucional exacerbada por el demostrado desprecio de la administración por la ley", agrega el comunicado.

La declaración de Fonda también criticó a Netflix y a otras empresas que podrían verse involucradas en el acuerdo que calificó de “destructivo”.

“Como defensores de una industria basada en la libertad de expresión, tienen la responsabilidad de defender nuestros derechos, no de cederlos para enriquecerse”, añadió.

Netflix anunció ayer que adquirirá Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por 82.700 millones de dólares.

Se espera que la transacción se cierre tras la anunciada separación de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión, que englobará a CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales en abierto en Europa. La operación podría estar completada en el tercer trimestre de 2026.

La compra de WBD por Netflix supone la fusión de dos de las principales compañías de entretenimiento audiovisual.

El catálogo incluirá producciones de HBO como 'The Big Bang Theory', 'The Soprano' o 'Game of Thrones', o películas como 'The Wyzard of Oz' y del universo DC, que se unirán a series de Netflix como 'Wednesday', 'Money Heist', 'Bridgerton' o 'Adolescence'.