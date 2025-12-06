Merz cierra filas con Israel desde Jerusalén: "Estén seguros de que estamos de su lado"

"Está en nuestro ADN apoyar a Israel (...) Las acciones militares y las acciones del gobierno (israelí) nos plantearon un dilema. Tuvimos que reaccionar, pero tengan la seguridad de que seguimos estando de su lado. Israel tiene derecho a defenderse y a existir", aseguró Merz a Herzog delante de los medios de comunicación, antes de iniciar su reunión privada.

Herzog, por su parte, le agradeció la visita y ensalzó el "papel fundamental de Alemania como uno de los países más importantes a nivel mundial" en el futuro de la Franja de Gaza después del 'Plan de paz' y el alto el fuego, en vigor desde el pasado 10 de octubre, aunque continúan los ataques israelíes en el enclave palestino.

"Es evidente que, para avanzar a la siguiente etapa, debemos asegurarnos de que Hamás y sus capacidades sean retiradas de Gaza y ofrecer un nuevo horizonte a la región (...) Nos enfrentamos a un imperio del mal proveniente de Teherán, y por eso las posiciones deben ser claras", recalcó el presidente de Israel.

El canciller alemán, en Jerusalén dentro del marco de su visita, se definió como "un viejo amigo de Israel", al que "apoya firmemente, especialmente desde el terrible ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023".

Con este viaje, Merz, que durante el día de hoy estuvo también en Jordania, se ha convertido en el primer canciller alemán y en el primer líder de un gran país europeo en viajar a Israel desde que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera el año pasado una orden de captura contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por su posible implicación en crímenes de guerra en Gaza.

De hecho, será el propio Netanyahu quien también se reúna con Merz mañana a las 11:00 hora local (9:00 GMT) tras una visita al Museo del Holocausto Yad Vashem de Jerusalén. Después del encuentro de alto nivel, ambos líderes concederán una rueda de prensa conjunta.

Las relaciones entre Israel y Alemania se tensaron -en parte por la presión de un sector de la sociedad alemana para romper vínculos debido a la brutal ofensiva en Gaza- cuando en agosto el país europeo impuso restricciones a las exportaciones de armamento a Israel.

Sin embargo, tras la entrada en vigor del alto el fuego, decidió levantar estas medidas de forma efectiva desde el pasado 24 de noviembre.

En otro paso más hacia la normalización de relaciones, en los últimos días Alemania se convirtió en el primer país europeo en integrar el sistema de defensa israelo-estadounidense Arrow 3 para interceptar misiles balísticos, uno de los más sofisticados del mundo para dicho cometido.

"Ver la instalación de misiles Arrow 3 de fabricación israelí en Alemania para defender a Alemania y Europa es conmovedor e importante", dijo hoy Herzog a Merz al respecto.

Dos semanas antes, el 20 de noviembre concretamente, Alemania hizo otro guiño positivo a Israel absteniéndose en la Asamblea General de la ONU durante la votación preliminar sobre la prórroga de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), cuyo mandato pretende renovarse en 2026 hasta 2029.

Y es que el Gobierno de Netanyahu ha acusado repetidamente a la UNRWA sin pruebas concluyentes de estar infestada de "terroristas de Hamás".

La abstención de Alemania, alineándose con otros quince países que manifestaron reservas respecto al funcionamiento y la gestión de la organización, fue un gesto histórico, pues desde la fundación de la UNRWA en 1949 siempre había votado a favor de sus extensiones de mandato.

Por otra parte, el canciller alemán también mantuvo una conversación telefónica este sábado con el presidente palestino, Mahmud Abás, a quien instó a realizar las reformas necesarias para que pueda desempeñar un papel constructivo en la nueva Gaza.

La cancillería alemana reiteró en un comunicado tras la llamada con Abás que el objetivo final debe ser la solución de los dos Estados, uno palestino y uno israelí, ya que esta perspectiva es la que más posibilidades brinda de alcanzar "una paz duradera y seguridad" para ambos pueblos.