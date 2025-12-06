ONG denuncia incumplimiento de medidas de la CIDH para abogada encarcelada en El Salvador

La ONG también rechazó la ampliación por seis meses más de la etapa de instrucción -investigación- en el proceso contra López, la cual concluía el pasado 4 de diciembre, de acuerdo con publicaciones de medios salvadoreños.

La Fiscalía General no ha confirmado dicha ampliación, ni el Centro Judicial.

López, acusada de enriquecimiento ilícito, cumplió el jueves 200 días encarcelada y en "total incomunicación", según denunciaron su familia y organizaciones no gubernamentales.

"Ella se encuentra incomunicada de su familia y de sus defensores. El Estado no ha cumplido la resolución de las medidas cautelares que dictó la CIDH en las que, entre otras cosas, ordenó que se normalizaran las visitas familiares y abogados y el Estado no ha garantizado que se haga esta visita", apuntó el abogado Abraham Ábrego de Cristosal en declaraciones compartidas este sábado a EFE.

La CIDH también solicitó al Estado de El Salvador que "adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud" de la activista reconocida por su labor anticorrupción desde Cristosal.

Pidió que "inmediatamente cese la situación de incomunicación prolongada" para garantizar "el contacto regular y acceso con sus familiares, sus abogados y representantes como medio para salvaguardar sus derechos".

Ábrego reflexionó que "la situación en El Salvador para los defensores de derechos humanos es precaria"..."es difícil para los defensores porque existe riesgo de criminalización y persecución".

Para Ábrego el caso de Ruth representa "un símbolo frente a un régimen de opacidad", porque "ella pidió un juicio público mientras que el régimen lo que hace es oscurecer todo lo que tiene que ver con su actuación, con reservas totales en el proceso".

El 18 de mayo pasado, López fue detenida bajo el cargo de peculado, relacionado a su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el período de Gobierno del expresidente izquierdista Salvador Sánchez Cerén, pero la Fiscalía cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal en su contra.

El proceso penal fue puesto bajo reserva total, por lo que no se pueden conocer detalles sobre el mismo.

"Cada día que pasa y que Ruth permanece encarcelada básicamente el régimen pierde más legitimidad como un régimen ya no democrático, sino autoritario que desconoce las garantías del debido proceso", añadió el abogado.