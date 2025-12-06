Ucrania informa de ataque ruso con 653 drones y 51 misiles, con impactos en 29 objetivos

De acuerdo con el parte matinal de la Fuerza Aérea, se contabilizaron 653 drones, entre ellos más de 300 de tipo Shahed, de los que pudieron ser neutralizados 585.

Los rusos también lanzaron de acuerdo con esta fuente tres misiles aerobalísticos Kh-47M2 de tipo Kinzhal, 34 misiles de crucero Kh-101, Iskander-K y Kalibr -de los cuales fueron interceptados un total de 29-, así como 14 misiles balísticos Iskander-M y KN-23, de los que fue interceptado uno.

Se registraron impactos de misiles o drones en un total de 29 emplazamientos distintos, de acuerdo con la Fuerza Aérea, mientras que en tres puntos del país se produjo la caída de fragmentos de proyectiles derribados.

"El ataque continúa, hay varios drones enemigos en el espacio aéreo. Sigan las reglas de seguridad", advirtió la Fuerza Aérea.

Según el viceprimer ministro ucraniano Oleksí Kuleba, se han producido ataques deliberados contra infraestructuras de la red eléctrica y de calefacción en las regiones de Kiev, Cherníguiv (norte), Zaporiyia (sur), Leópolis (oeste) y Dnipropetrovsk (centro).

Según escribió en Telegram, en Odesa (sur) parte de los consumidores se han quedado también sin agua y han sufrido daños las infraestructuras portuarias.

"Rusia sigue golpeando sistemáticamente ciudades, instalaciones energéticas y rutas logísticas", denunció y aseguró que las labores de reparación están en marcha.

En la región capitalina de Kiev tres personas fueron heridas, informó el Servicio de Emergencias del Estado en Facebook. También sufrieron daños una estación de tren en Fastiv, lo que, según la compañía estatal ferroviaria Ukrzaliznytsia ha afectado el tráfico de cercanías y, en la localidad de Novi Petrivtski, ardieron un almacén y tres camiones.

En Dnipropetrovsk, tres civiles fueron heridos en un ataque con misil, dos hombres de 37 y 65 años y una mujer de 75 años, de acuerdo con la Administración Regional.

En Cherníguiv, en el norte del país, unos drones rusos impactaron en viviendas particulares e infraestructuras esenciales, donde se desataron incendios, según informó el Servicio de Emergencias del Estado

En la ciudad de Lutsk, cerca de la frontera polaca, un ataque con drones provocó un incendio en un almacén de alimentos, anunció el alcalde, Ihor Polishchuk, en Telegram.