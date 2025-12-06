Zelenski mantiene llamada "constructiva" con negociadores de EE. UU. sobre plan de paz

"Acabamos de tener una llamada larga y sustancial", informó Zelenski en X y agradeció la discusión "muy concentrada y constructiva".

"Abordamos muchos aspectos y repasamos los puntos clave que podrían garantizar un fin del derramamiento de sangre y eliminar la amenaza de una nueva invasión rusa a gran escala, así como el riesgo de que Rusia no cumpla sus promesas, como ha ocurrido repetidamente en el pasado", explicó.

Además, Zelenski subrayó que su gobierno está decidido a "seguir trabajando con buena voluntad con la parte estadounidense para alcanzar genuinamente la paz" y señaló que Kiev y Washington han acordado los próximos pasos y los formatos en los que se producirán los próximos contactos.

Zelenski señaló que ahora está a la espera de que regresen de EE. UU. sus negociadores, Rustém Umérov y Andrí Hnatov, para informarle en persona sobre las conversaciones, ya que "no todo se puede hablar por teléfono".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La de este sábado fue la tercera reunión entre los representantes de Kiev y Washington en Miami en los últimos días.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la conversación del viernes, las partes acordaron un "marco de disposiciones de seguridad" y hablaron sobre las "capacidades de disuasión necesarias para mantener una paz duradera", según informó Umérov, que no reveló detalles de lo que incluye este presunto "marco".

"Ambas partes coincidieron en que un progreso real hacia cualquier tipo de acuerdo depende de la disposición de Rusia de demostrar un compromiso serio con la paz a largo plazo, lo que incluye pasos hacia la desescalada y el fin de las muertes", escribió Umérov también.

Las autoridades ucranianas informaron este sábado de un ataque masivo ruso contra diversas regiones con 653 drones y 51 misiles de diversos tipos, con impactos en 29 puntos del país, que ha causado daños en infraestructuras energéticas y de transporte y ha dejado por lo menos ocho civiles heridos.

Está previsto que el lunes Zelenski viaje a Londres para reunirse con los líderes del formato conocido como E3, que integran Reino Unido, Francia y Alemania.

Allí, según anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, el objetivo será examinar la situación y las negociaciones en marcha en el marco de la mediación estadounidense.

EE.UU. presentó el mes pasado un plan de paz de 28 puntos que recogía demandas rusas como la reducción del Ejército ucraniano, la retirada de las tropas ucranianas de todo el Donbás o la renuncia de Kiev al ingreso en la OTAN y al despliegue de tropas aliadas en su territorio en la posguerra.

En Ginebra, EE. UU. negoció con representantes europeos y ucranianos una nueva versión de 20 puntos sin los elementos que son considerados líneas rojas por Kiev y la UE, pero hasta ahora esta versión revisada ha sido rechazada por Moscú como base para comenzar negociaciones directas.