El Kremlin dice que estrategia de Trump "se corresponde en mucho" con la visión de Rusia

"El actual Gobierno difiere radicalmente de los anteriores y, por supuesto, el presidente Trump ahora es fuerte en términos de posiciones políticas internas, y esto le da la oportunidad de ajustar el concepto de acuerdo con su visión", dijo Peskov al comentar la estrategia de política exterior y de seguridad nacional de EE.UU. publicada el pasado jueves.

Los ajustes a la estrategia estadounidense "se corresponden en mucho con nuestro enfoque", aseguró el portavoz de la Presidencia rusa.

"Quizás se pueda esperar que esto sea al menos una modesta garantía de que podremos continuar de forma constructiva nuestro trabajo conjunto para encontrar una solución pacífica en Ucrania", añadió.

Peskov hizo estas declaraciones al programa de televisión 'Moscú. Kremlin. Putin.', cuyo presentador, el periodista Pável Zarubin, adelantó en su canal de Telegram.

En su estrategia de política exterior y de seguridad nacional para su segundo mandato, Trump advierte sobre el posible fin de la civilización europea debido a sus políticas migratorias y promete consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica.

El documento de 33 páginas es descrito por Trump como una "hoja de ruta" para garantizar la supremacía estadounidense y pone al país norteamericano en el centro de los esfuerzos por lograr la paz y estabilidad mundiales.