Iglesia paraguaya llama a la paz tras enfrentamiento por tierra entre campesinos y policía

"Después de los eventos recientes en el departamento de San Pedro, llamamos a esa paz. Realmente sentimos mucho el episodio de violencia, de muchos heridos. Creo que hay una oficial que está grave", refirió al canal NPY Jubinville, quien también es obispo de ese departamento.

El religioso señaló que "lo que más duele" es que el enfrentamiento fue como "la crónica de un colisión anunciada", en referencia a que una organización denominada Comisión Sin Tierra del Norte avisaron las últimas semanas en redes sociales su intención de ingresar a una estancia llamada Lusipar, con la demanda de que esas tierras sean donadas por el Estado paraguayo a familias campesinas.

Jubinville lamentó que no haya habido "un poco de diálogo" para abordar la problemática del acceso a la tierra, no solo desde una perspectiva jurídica y de seguridad, según indicó, sino abordando "el tema social".

En ese sentido, dijo que tiene la "esperanza" de que se abra "un diálogo social más profundo".

La Fiscalía informó el sábado que una "comitiva de manifestantes" intentó ingresar por un terreno de "propiedad privada" que conecta con Lusipar, donde su portón "habría sido embestido por un camión de gran porte y otros vehículos livianos", lo que generó un "enfrentamiento con las fuerzas del orden".

En el sitio, según el Ministerio Público, "se produjeron disparos de arma de fuego que habrían sido efectuados por parte de los manifestantes" y que hirieron a dos policías. Además, otras 10 personas resultaron heridas y fueron atendidas en un hospital.

En total, quedaron detenidas 42 personas, de las cuales 29 fueron imputadas por presunta "invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública", tentativa de homicidio doloso, entre otros delitos, señaló la Fiscalía.

Los campesinos piden al Gobierno paraguayo el acceso a las tierras de Lusipar, actualmente administrada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), "en calidad de donación" y que esos terrenos sean incorporados a la reforma agraria, manifestó el viernes a periodistas el dirigente Elvio Benítez.

La estancia Lusipar es "un inmueble de propiedad privada" que fue incautado en 2019 en el marco de una investigación por lavado de dinero contra presunto narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias 'Cabeza Branca', quien cumple una condena en Brasil, refirió el viernes la titular de Senabico, Teresa Rojas.

La funcionaria aseguró que la donación de esas tierras está restringida mientras siga en curso el litigio judicial.