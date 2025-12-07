Las fuerzas de Haftar exploran con la UE vías para contener la inmigración en Libia

En el encuentro también participaron el comandante de la operación naval de la UE en Libia 'Irini', el almirante Marco Casapieri, y el jefe de la misión de asistencia fronteriza de la UE (EUBAM por sus siglas en inglés) Jan Fischettal.

Ambas partes examinaron otros temas relacionados con "la estabilidad regional", según un comunicado de las fuerzas armadas de Haftar.

La delegación de la UE se reunió previamente con el mariscal Jalifa Haftar, hombre fuerte del este del dividido país, con quien abordó también la lucha contra la inmigración irregular y las redes de tráfico de personas y drogas.

Orlando subrayó en su cuenta de X la urgencia de intensificar la cooperación entre la UE y Haftar, mediante "el fortalecimiento de control de las fronteras terrestres y marítimas", "la atención a las necesidades humanitarias apremiantes", en particular de los refugiados sudaneses, y "la lucha contra las redes transnacionales de tráfico y trata de personas".

Por su parte, el mariscal Haftar elogió el papel de la UE en el apoyo a la seguridad y la estabilidad regionales y su impacto en los países de la región.

El pasado martes, el ministro de Interior del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Libia, que controla el oeste del divido país, Imad Trabelsi, anunció la puesta en marcha de un programa para la deportación de inmigrantes irregulares.

Desde el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi en 2011, Libia se convirtió en un país de tránsito masivo de migrantes hacia Europa, provenientes principalmente de países de África subsahariana, y actualmente es el principal punto de partida de la ruta migratoria del Mediterráneo central.

Según el último informe que publicó por la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR, de las 63.086 personas que alcanzaron costas italianas desde principios de año hasta el 30 de noviembre desde el norte de África, 56.065 salieron de Libia.