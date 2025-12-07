Líder hongkonés insta al voto en Legislativas "patrióticas" marcadas por trágico incendio

La cita constituye la segunda aplicación de la reforma electoral introducida en 2021 por imposición de Pekín, que redujo de 35 a 20 los escaños elegidos por sufragio universal, amplió el peso de mecanismos no directos y convirtió los comicios en una elección a la que "solo (candidatos) patriotas" pueden concurrir.

Lee, quien votó a primera hora en un colegio electoral del barrio de Mid-Levels, urgió a la población a acudir a las urnas asegurando ante la prensa que estos comicios representan "un voto para las reformas, un voto para la protección de las víctimas del incendio de Wang Fuk Court y un voto para unir nuestras fuerzas y seguir adelante".

Según el dirigente hongkonés, su administración presentará una moción para el apoyo a las víctimas y la reconstrucción tan pronto como el nuevo Consejo Legislativo se forme a inicios del próximo año.

Las autoridades han ampliado horarios, abierto nuevos centros e instado a las empresas a facilitar el voto para incentivar la asistencia a estos comicios, que se celebran cada cuatro años para renovar el órgano encargado de aprobar leyes, fiscalizar al Gobierno y examinar los presupuestos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hasta el mediodía local, la jornada se desarrollaba sin incidentes y 426.900 electores habían votado, lo que supone una participación del 10,3 %, casi un punto por encima de la registrada a esa hora en los comicios de 2021.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esas elecciones se registró un récord de baja participación del 30,2 % que las autoridades temen que se repita hoy a consecuencia del incendio, que ha puesto en entredicho la gestión gubernamental después de que las investigaciones iniciales revelaran serias irregularidades técnicas.

Aunque inicialmente el Ejecutivo sopesó la posibilidad de aplazar las elecciones tras el devastador incendio, finalmente decidió mantenerlas en la fecha prevista bajo el argumento de que su celebración demuestra madurez institucional y de que el proceso puede coexistir con el respeto a las víctimas y la gestión de la emergencia.

En total, 161 candidatos compiten por 90 asientos: 51 en circunscripciones territoriales, 60 en las funcionales y 50 designados por el Comité Electoral, dominado por perfiles afines al Gobierno central.

Las circunscripciones funcionales representan a grupos profesionales, sectores comerciales o intereses especiales específicos y solo electores registrados en estos sectores pueden votar en ellas, lo que ha concitado críticas por su limitada representatividad en favor de intereses corporativos y élites.