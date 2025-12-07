Netanyahu prevé pasar “muy pronto” a la segunda fase del alto el fuego en Gaza

“Hemos discutido cómo poner fin al poder de Hamás en Gaza (...) Hemos terminado la primera fase (...) Después, prevemos muy pronto pasar a la segunda fase, que es más difícil o igual de difícil” , declaró Netanyahu tras una reunión con el jefe del gobierno alemán Friedrich Merz.

Netanyahu recordó que, según la primera fase del acuerdo de alto el fuego, Hamás aún debe devolver a Israel el último cuerpo de un rehén retenido en Gaza, el del israelí Ran Gvili.

Plan de paz

La segunda fase del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump prevé el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza, recordó el primer ministro.

También incluye, entre otras medidas, el despliegue de una fuerza internacional en el territorio palestino y la retirada del ejército israelí.

El canciller alemán reafirmó este domingo el apoyo de Alemania a Israel durante una visita al memorial del Holocausto en Jerusalén.

Merz llegó el sábado a Israel para su primera visita diplomática desde su toma de posesión, con el objetivo de consolidar la relación entre ambos países tras algunas fricciones debido a la guerra en la Franja de Gaza y a la violencia de colonos judíos extremistas en Cisjordania ocupada.

“Alemania debe defender la existencia y la seguridad de Israel. Esto permanecerá para siempre profundamente inscrito en el vínculo que nos une” , declaró el canciller en el memorial Yad Vashem, destacando “la responsabilidad histórica” de su país en la exterminación de seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.