Starmer y Schoof reiteran el apoyo internacional a la defensa de Ucrania

Ambos mandatarios dialogaron hoy una conversación telefónica previa al encuentro que mantendrá este lunes en Londres el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Un portavoz de Downing Street (residencia oficial y oficina del jefe del Gobierno británico) señaló que Starmer informó a Schoof sobre esa reunión, en la que abordarán la mediación de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

"Coincidieron en la necesidad de un apoyo internacional sostenido a la defensa de Ucrania" y "reiteraron que la seguridad de Ucrania es vital para la seguridad de Europa", explicó la fuente.

Agregó que los dos dirigentes se comprometieron a "estar siempre junto a Ucrania" a través de la "Coalición de Voluntarios" liderada por el Reino Unido y Francia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Antes de esa conversación telefónica, el Gobierno británico, por boca de su ministro de Trabajo, Pat McFadden, aseguró este domingo que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra no debe "premiar la agresión rusa" ni permitir que Moscú "dicte el futuro" de ese país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Todo el mundo quiere que la guerra termine, pero quiere que termine de forma que Ucrania tenga libertad para elegir su futuro. Ese es el objetivo de estas conversaciones", declaró McFadden a la cadena Sky News.

El fin del conflicto, agregó, debe ofrecer garantías de seguridad para que Ucrania no se convierta en "una organización indefensa" e incapaz de marcar su destino.