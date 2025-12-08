Director brasileño de 'The Secret Agent' destaca récord de 3 nominaciones a Globo de Oro

"No sabía que las tres nominaciones al Globo de Oro son un récord brasileño. Gracias por avisarme y un abrazo enorme a todo el equipo increíble que hizo O Agente Secreto", afirmó el director en un mensaje que publicó en redes sociales.

Además de ser la primera vez que una producción brasileña recibe tres nominaciones al Globo de Oro, es también la primera vez que una película del país es postulada al principal premio.

"Muchas gracias por los mensajes de todos. Mi (teléfono) celular parece un árbol de Navidad", agregó el director en su mensaje.

El drama histórico brasileño, escrito y dirigido por Mendonça Filho e interpretado por Wagner Moura, relata la historia de un experto en tecnología que, víctima de una persecución en plena dictadura brasileña, tiene que huir hacia su ciudad natal, Recife, para buscar a su hijo e intentar llevarlo al exterior.

Ambientada en el Brasil de 1977 y en pleno carnaval, la película cuenta con un reparto liderado por Moura, el actor más internacional de Brasil y conocido por series como 'Narcos' (2015) o 'Elite Squad' (2007).

'O Agente Secreto' ya le valió a Filho el premio a mejor dirección en el Festival de Cannes de 2025 y a Moura el de mejor actor.

La película, que Brasil postuló como su representante a los Óscar a la mejor película en lengua extranjera, es la gran esperanza del país para repetir el éxito obtenido por 'Ainda estou aqui', que recibió ese galardón en la pasada edición.

Además de los premios en Cannes, la película de Mendonça Filho quedó en segundo lugar el domingo entre los postulados al premio a Mejor Película de los críticos de Los Ángeles.

Y la semana pasada fue elegida la Mejor Película Internacional por el New York Film Critics Circle Awards (NYFCC), que también le otorgó el premio de Mejor Actor a Moura.