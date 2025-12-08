El canciller alemán reitera la necesidad de fortalecer el ejército ante amenaza rusa

“He dicho que Alemania un día tiene que tener el ejército convencional más fuerte de Europa. He dicho también que tenemos que poder defendernos para no tener que defendernos. Hace poco se han cumplido 70 años de la entrada de Alemania en la OTAN y eso nos ha permitido vivir en paz durante un largo período", dijo Merz en un coloquio con ciudadanos, transmitido por la Primera Cadena de la Televisión Alemana (ARD).

"Quiero que mis hijos y mis nietos también disfruten de un periodo semejante", agregó.

Merz recordó que su gobierno ha optado por un modelo basado en la voluntariedad para aumentar el número de soldados y agregó que si esta no funciona tendrá que haber un segundo paso.

Al ser preguntado acerca de si la OTAN no era ya lo suficientemente fuerte como para justificar al alto gasto en Defensa que se está haciendo aludió a la política expansionista rusa a la que hay que hacer frente.

"Vemos una Rusia que quiere cambiar fronteras por la fuerza y eso es algo que no quiero", dijo.