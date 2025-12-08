Exportaciones del sector cárnico uruguayo alcanzan los 3.328 millones de dólares en 2025

La actividad de faena de bovinos, impulsada por condiciones de demanda internacional favorables y un mejor contexto climático, también cerrará el año con un incremento del 7 % respecto a 2024, proyectándose en 2.415.000 cabezas.

El mercado de Estados Unidos, México y Canadá se consolidó como el principal destino de exportación con un valor récord de cerca de 1.000 millones, un 38 % más que en 2024, acaparando el 30 % del total exportado. Le sigue China que, pese a una caída en años anteriores, repuntó un 18 % respecto a 2024, con 971 millones de dólares (29 % del total).

La Unión Europea también mostró un crecimiento notable en su demanda, estimada en un 81 % y con un valor cercano a los 700 millones de dólares.

El presidente de INAC, Gastón Scayola, se mostró optimista ante la inminente firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, esperada para el 20 de diciembre, que facilitará la comercialización y permitirá acceder a cuotas sin impuestos.

En relación a la puesta en marcha de este tratado, la apertura del mercado asiático y la aceptación para ingresar al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), Scayola afirmó en diálogo con EFE que a Uruguay "le falta carne para vender".

El presidente del INAC resaltó que hay que mejorar los indicadores productivos y subrayó que "eso va a dar una industria más sólida y más presencia internacional", lo que acabará resultando —según comentó— en "más ingresos para los uruguayos".

Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, señaló que el gran "debe" de Uruguay es lo arancelario, pues el país paga aranceles de hasta el 50 % en algunos mercados, lo que implica una pérdida de divisas.

Por otro lado, aseguró que los dos grandes mercados que faltan resolver para la carne bovina son Indonesia y Vietnam y enfatizó la necesidad de una mayor presencia y promoción comercial de la "marca Uruguay" en el sudeste asiático.

Además, manifestó que Uruguay se enfrenta la problemática de que, pese a tener mercados abiertos como Singapur, no siempre hay producto disponible para satisfacer la demanda.

El próximo año Uruguay copresidirá junto a Mongolia el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores —declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)— un evento que el INAC se marca como objetivo para presentarse como actor relevante en la producción de carne a cielo abierto y de campo natural.