Exxon Mobil, Aramco y Samref firman acuerdo para modernizar y ampliar refinería de Yanbu

El Cairo, 8 dic (EFE).- La petrolera estadounidense Exxon Mobil, la saudí Aramco y Samref firmaron este lunes un acuerdo para evaluar la modernización de la refinería de Yanbu, ubicada en esta localidad portuaria saudí a orillas del mar Rojo, así como su ampliación mediante la construcción de un nuevo complejo petroquímico.