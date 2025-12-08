La ONU priorizará salvar 87 millones de vidas en 2026 en medio de los recortes de fondos

Ese importe es menos de la mitad de lo que solicitó para 2025 y si ahora lo reajusta no es porque haya menos víctimas de conflictos, desastres climáticos, terremotos o epidemias, sino porque se ha visto obligado a decidir donde poner unos recursos que cada vez más escasos.

Al mismo tiempo, "se trata de una cifra que representa menos del 1 % de lo que el mundo ha gastado en el último año en armamento o un presupuesto que podría ser cubierto si el 10 por ciento más rico del mundo, es decir todas las personas que ganan más de 100.000 dólares, aportaran solo 20 centavos de dólar al día", señaló el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, al presentar este plan a la prensa en Ginebra.

En 2025 se ha experimentado la mayor contracción en la financiación humanitaria en una década, 12.000 millones de dólares, consecuencia de que EE.UU. solo ha desembolsado 2.500 millones para el plan humanitario de la ONU de este año, frente a 11.000 en 2024.

Ante esa realidad, a mediados de 2025 se tomó la decisión de "hiper-priorizar" la respuesta humanitaria para centrarse en aportar ayuda a 114 millones de personas, frente al objetivo inicial que eran 178 millones de beneficiarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al final, ni esa priorización se cumplió porque este año solo se ha conseguido acudir en ayuda de 98 millones de personas, 25 millones menos que en 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y aunque la priorización de 2026 continúe y se busquen fondos para ofrecer medios de sobrevivir a "solo" 87 millones de personas, la realidad es que 239 millones de personas necesitarán asistencia vital.

El plan cubre personas necesitadas en 50 países, con un énfasis en tres crisis consideradas las de mayor gravedad: en los territorios palestinos ocupados, en Sudán y los países que han acogido a 7 millones de refugiados de este país, y Birmania, una grave crisis sin atención mediática.

"Este llamamiento establece dónde debemos concentrar primero nuestra energía colectiva y por ello se basa en decisiones de vida o muerte", afirmó Fletcher.

El plan implica al mismo tiempo una puesta en cuestión de la forma de trabajar de la ONU en el terreno humanitario, mediante la reducción de la burocracia y de la duplicación de tareas,y la búsqueda de una mayor eficiencia.

"Dedicaremos una mayor proporción del dinero que recibimos directamente a las personas que lo necesitan, a las organizaciones e individuos en primera línea y a las comunidades a las que servimos y no a instituciones, organizaciones o agencias. Queremos minimizar los costos de transacción en el camino", explicó.