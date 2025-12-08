Wagner Moura, Dego Luna y Benicio del Toro, entre los latinos en busca de un Globo de Oro

Moura fue nominado a mejor actor en una película de drama por su participación en 'The Secret Agent'; categoría en la que competirá con Dwayne Johnson ('The Smashing Machine'); Michael B. Jordan ('Sinners') y Jeremy Allen White, que interpreta a Bruce Springsteen en el 'biopic' del músico estadounidense.

Mientras que Luna competirá por el premio al mejor actor de drama en una serie de televisión con Sterling K. Brown ('Paradise'), Gary Oldman ('Slow Horses'), Mark Ruffalo ('Task'), Adam Scott ('Severance') y Noah Wyle ('The Pitt'), según anunció la organización este lunes.

Entre los actores latinos nominados este año también se encuentra Benicio del Toro, que optará a un Globo de Oro a mejor actor de reparto en una película por 'One Battle After Another', dirigida por Paul Thomas Anderson.

Del Toro competirá con su compañero de reparto Sean Penn, así como con Jacob Elordi -de origen español-, nominado por 'Frankenstein'; Paul Mescal, por 'Hamnet'; Adam Sandler, por 'Jay Kelly', y Stellan Skarsgård, por 'Sentimental Value'.

Elordi repite como protagonista de una miniserie por su trabajo en 'The Narrow Road to the Deep North', categoría en la que se enfrentará a Paul Giamatti ('Black Mirror'), Stephen Graham ('Adolescence'), Charlie Hunnam ('Monster: The Ed Gein Story'), Jude Law ('Black Rabbit') y Matthew Rhys ('The Beast in Me').

En lo que se refiere a las categorías femeninas, las nominadas en cine a mejor actriz de drama son Jessie Buckley ('Hamnet'), Jennifer Lawrence ('Die My Love'), Renate Reinsve ('Sentimental Value'), Julia Roberts ('After the Hunt'), Tessa Thompson ('Hedda') y Eva Victor ('Sorry, Baby').

En el apartado de comedia o musical, las candidatas son Rose Byrne ('If I had Legs I'd Kick You'); Cynthia Erivo ('Wicked: For Good'); Kate Hudson ('Song Sung Blue'); Chase Infiniti ('One Battle After Another'); Amanda Seyfried ('The Testament of Ann Lee'

A mejor actriz de drama en una serie de televisión las candidatas son Kathy Bates ('Matlock'), Britt Lower ('Severance'), Helen Mirren ('Mobland'), Bella Ramsey ('The Last Of Us'), Keri Russell ('The Diplomat') y Rhea Seehorn ('Pluribus').

De comedia o musical, Kristen Bell, por 'Nobody Wants This'; Ayo Edebiri, por 'The Bear'; Selena Gomez, por 'Only Murders in the Building'; Natasha Lyonne, por 'Poker Face'; Jenna Ortega, por 'Wednesday' (Netflix) y Jean Smart, por 'Hacks'.

Y de miniserie, las nominaciones a mejor actriz fueron para Claire Danes, por 'The Beast in Me'; Rashida Jones, por 'Black Mirror'; Amanda Seyfried, por 'Long Bright River'; Sarah Snook, por 'All Her Fault'; Michelle Williams, por 'Dying for Sex' y Robin Wright, por 'The Girlfriend'.