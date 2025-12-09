Demócratas exigirán al Pentágono videos sin editar del polémico ataque en el Caribe

"¿Qué demonios está pasando en el Caribe?, ¿hasta donde piensan llegar?", cuestionó Schumer durante una conferencia de prensa en el Capitolio en referencia a las actividades del Pentágono en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela.

El senador dejó claros sus planes de exigir a Hegseth y al secretario de Estado, Marco Rubio, total transparencia respecto a los videos del segundo ataque del 2 de septiembre y el contexto de las ordenes vertidas durante dicho operativo.

El llamado de Schumer a la Administración Trump, llega un día después de que el mandatario dejara en manos de Hegseth la publicación íntegra o no del video del ataque, que ha llevado al centro de la polémica a los altos mandos militares que participaron en la toma de decisiones.

Inicialmente, Trump había asegurado que el video sería compartido íntegramente de manera pública aunque ayer se retractó y dejó en manos del secretario de Guerra la decisión final.

La semana pasada, el Senado interrogó al almirante Frank Bradley, jefe de operaciones especiales durante el ataque del 2 de septiembre, y el militar aseguró que la lancha atacada estaba acompañada por otra embarcación que se dirigía a Surinam.

Los más de 25 ataques a embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico Oriental llevados acabo por el Comando Sur estadounidense desde septiembre ha dejado más de 80 personas asesinadas y elevado la tensión entre Washington y Caracas, que considera que la agresiva campaña antidroga del Gobierno Trump es en realidad un intento encubierto de derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro.