Moura y el éxito de 'El agente secreto': es bonita la conexión de un pueblo con su cultura

"Es muy bonito ver la conexión de un pueblo con su cultura, con sus artistas, con su arte", afirmó Moura en un breve vídeo junto a Mendonça Filho, desde el aeropuerto de Ciudad de México.

El director y el actor se mostraron muy felices y agradecieron "toda la energía y atención que estamos recibiendo con estas nominaciones al Globo de Oro".

'El agente secreto' fue nominado este lunes a tres Globos de Oro -un récord para la cinematografía brasileña- en las categorías de mejor película, mejor película de habla no inglesa y mejor actor.

Moura destacó no solo las felicitaciones por las nominaciones. También "todo el apoyo que estamos recibiendo desde el principio".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una buena cogida que comenzó en mayo, cuando el filme se estrenó en el Festival de Cannes, como recordó el realizador.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es increíble. Esto marca el fin del trabajo este año, pero en enero recomenzaremos. Estamos aterrizando en Ciudad de México y enviamos este mensaje a todo Brasil", agregó Mendonça.

A lo que Moura apostilló: "a Salvador de Bahía (su ciudad natal) y a todo Brasil, muchas, muchas gracias".

'El agente secreto', ambientada en el Brasil de 1977 en plena dictadura militar, relata la historia de un experto en tecnología (Moura) que, víctima de una persecución, tiene que huir hacia su ciudad natal, Recife, para buscar a su hijo e intentar sacarlo del país.

Una película que está a punto de alcanzar el millón de espectadores y que está repitiendo casi paso por paso el recorrido el año pasado de 'Aún estoy aquí', de Walter Salles.

El filme de Salles consiguió el año pasado dos nominaciones a los Globos de Oro, a mejor película extranjera y a mejor actriz para Fernanda Torres, que se llevó el premio.

Luego, fue nominado a tres Óscar -mejor película, mejor película internacional y mejor actriz-, de los que ganó el de mejor filme extranjero, la primera vez que lo lograba un título brasileño, lo que se celebró como un logro histórico en el país.

El próximo día 16 se conocerá la 'short-list' (finalistas) de los Óscar, que seleccionarán 15 títulos en varias categorías, entre ellas la de mejor película internacional. Será el primer paso en la carrera por los premios de Hollywood y por tratar de repetir el éxito del año pasado.