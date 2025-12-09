Nicolás Maduro sobre protestas en Oslo contra el nobel de Machado: "No sé de qué hablan"

"Pusieron afiches por toda la ciudad: 'No al nobel sangriento'. No sé de qué hablan, porque en esos temas no me meto, tengo mucho trabajo", indicó el mandatario durante el Consejo Nacional de Economía Productiva, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En cambio, Maduro agradeció a los noruegos por salir a las calles a decir "No a la guerra por petróleo, no sangre por petróleo" y volvió a hablar en inglés, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe, visto por el líder chavista como una "amenaza" para propiciar un cambio de régimen.

"Thank you very much, Oslo. Thank you very much, Noruega", expresó.

Unas doscientas personas participaron este martes en una concentración impulsada por media docena de organizaciones noruegas contra la concesión del nobel de la Paz a la opositora venezolana.

Bajo los lemas "Ningún premio de la paz para los belicistas" y "Estados Unidos, fuera de América Latina", los manifestantes se concentraron delante de la sede del Instituto Nobel de Oslo.

"Machado no merece el Nobel de la Paz. El premio debería ir a alguien que esté a favor del dialogo pacífico y que una a la gente", dijo Kari Anne Næss, presidenta de la Asociación Noruega por la Paz, creada en 1885 y la organización de ese tipo más antigua de este país nórdico.

Por su parte, varios presidentes latinoamericanos, dirigentes de la oposición venezolana y familiares de Machado se congregaron en Oslo, capital noruega, en vísperas de la entrega del Nobel de la Paz, todavía sin saber si la líder opositora -que desde hace once meses estaba en la clandestinidad en Venezuela- pudo salir del país suramericano y asistirá al evento.

Machado es la séptima personalidad latinoamericana en recibir el galardón. El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció en octubre que fue seleccionada "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".