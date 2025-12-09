RSF señala a Gaza como el lugar más peligroso para la prensa, seguido de México

Son los datos del informe anual de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), publicado este martes, que desvela que se registró un muerto más que el año pasado, muy lejos de los 142 de 2012, la mayor cifra en 20 años.

De los 67 profesionales (64 hombres y 3 mujeres) de los medios asesinados en los últimos 12 meses -del 1 de diciembre de 2024 a la misma fecha de 2025- en veintidós países del mundo, casi la mitad (43 %) fueron asesinados en Gaza por las fuerzas armadas israelíes, y el 79 % (53) fueron víctimas de guerra o del crimen organizado, según cálculos de RSF.

En Gaza, al menos 29 periodistas han muerto en la actividad de sus funciones profesionales en el último año por el Ejército israelí, "el peor enemigo de los periodistas", según RSF, que calcula que cerca de 220 profesionales de los medios de comunicación han sido asesinados en la Franja desde el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo Hamás atacó a Israel y causó más de mil muertos.

En México, el crimen organizado es responsable de un aumento alarmante en los asesinatos de periodistas en 2025, "el año más mortífero" en el país en al menos tres años, con nueve periodistas asesinados.

Este fenómeno se está extendiendo, con una "mexicanización" de América Latina, que acumula el 24 % de los periodistas asesinados en todo el mundo, destacó la organización. Ahora bien, si se incluye también al Caribe, con Haití, el porcentaje sube al 26 %, precisó RSF a EFE.

Un año después de la llegada a la presidencia mexicana de Claudia Sheinbaum, RSF le reprocha el "fracaso" en la protección de los periodistas, pese a los "compromisos" que asumió con la organización.

En Ucrania, donde en el último año murieron tres periodistas por ataques de drones, el ejército ruso continúa atacando a profesionales nacionales e internacionales, denunció RSF, que también cita a Sudán como un país que se perfila como una zona de guerra particularmente mortífera para la profesión.

Datos que van en línea con la lista de mayores depredadores de la libertad de prensa, que RSF publicó este otoño y que encabezaban el presidente ruso, Vladímir Putin, las fuerzas armadas israelíes, el cartel de Jalisco Nueva Generación (México), el gobierno militar de Birmania y el jefe supremo de los talibanes.

Al 1 de diciembre de 2025, 503 periodistas se encontraban detenidos en 47 países de todo el mundo. China (121) y Myanmar (47) se mantuvieron entre los tres países con más periodistas encarcelados del mundo, seguidos por Rusia (48), que ocupó el segundo puesto.

Rusia también albergaba hasta la citada fecha la mayor cantidad de periodistas extranjeros encarcelados del mundo (26 ucranianos), seguida de Israel (20 palestinos), según RSF.

Por otra parte, veinte periodistas siguen secuestrados en todo el mundo, todos ellos hombres, con Yemén, Siria y Malí a la cabeza.

En 2025, los rebeldes hutíes secuestraron a siete periodistas más, convirtiendo a Yemen en el país donde más periodistas han sido secuestrados en los últimos 12 meses, con nueve en total.

En Siria, muchos periodistas capturados antes de la caída de Bashar al-Assad aún no han sido encontrados.

En 2025, 135 periodistas siguen desaparecidos en todo el mundo, de ellos nueve mujeres.

Algunos llevan más de 30 años desaparecidos. Si bien ningún continente se salva, este fenómeno es particularmente evidente en países como Siria (37), México (28) e Irak (12).

Desde Nepal hasta Serbia, pasando por Indonesia, Francia o Madagascar, los periodistas que cubrían las manifestaciones se vieron especialmente obstaculizados en 2025, generalmente por las fuerzas del orden, denunció RSF, que menciona también a Ecuador.

En el país latinoamericano, al menos 55 periodistas han sido atacados desde el 22 de septiembre pasado, tanto por las fuerzas del orden como por desconocidos, mientras cubrían las protestas contra el aumento del precio del diésel. El último tiroteo hirió gravemente a Edison Muenala, periodista y productor de Apak TV, señaló.

Debido a las guerras o a las políticas represivas contra los periodistas, cada vez más los que se ven obligados a exiliarse, ya sea de países como Afganistán, Rusia o Bielorrusia, que siguen "purgando" su territorio de todos los medios independientes, o de países que se han vuelto particularmente cerrados desde 2025, como El Salvador, donde su presidente, Nayib Bukele, está "hundiendo a la prensa", según RSF, con una "ola de represión" que azota el país desde mayo.