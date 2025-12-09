Zelenski insiste en que no cederá territorio y prepara una nueva revisión del plan de paz

“¿Si contemplamos la cuestión de dar cualquier territorio? No tenemos, según la ley, ningún derecho. Según la ley ucraniana, según nuestra Constitución, según la ley internacional, si somos justos. Y tampoco tenemos el derecho moral”, dijo Zelenski en una rueda de prensa después de sus reuniones con los europeos del lunes.

El presidente ucraniano hacía presumiblemente referencia a la demanda rusa de que Kiev entregue a Moscú el territorio que aún controla en la región ucraniana del Donbás. Además de quedarse con lo que ha tomado en el campo de batalla, el presidente ruso Vladímir Putin exige como condición para bajar las armas que los ucranianos se retiren también del territorio del Donbás que aún controlan.

Putin podría exigir también que Ucrania y la comunidad reconozcan formalmente como parte de Rusia territorios que sí ha ocupado por la fuerza. Kiev se ha mostrado dispuesta a aceptar el control ruso de facto sobre esos territorios, pero no acepta cambiar las fronteras también sobre el papel con un reconocimiento legal.

Zelenski explicó asimismo que de los 28 puntos iniciales en los que consistía el plan inicial presentado por la administración del presidente Donald Trump se han eliminado -en las reuniones que han celebrado emisarios de Kiev y Washington en Ginebra, Abu Dabi y Miami- los ocho que resultaban del todo inaceptables para Kiev.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Hay, por supuesto, cuestiones difíciles respecto al territorio. No se ha encontrado aún un compromiso en eso”, dijo Zelenski en su última intervención pública.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente ucraniano agregó que su administración espera finalizar hoy una revisión del borrador del plan que negociaron la semana pasada en EE.UU. su equipo negociador con el del presidente Trump y enviar la nueva versión a Washington.