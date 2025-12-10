Alto comisionado de la ONU denuncia arremetida sin precedentes contra los derechos humanos

"La financiación para la ayuda humanitaria y la sociedad civil de base se desploma. Quienes defienden los derechos y la justicia son atacados y llevados ante los tribunales, incluso cuando quienes ordenan crímenes atroces siguen disfrutando de impunidad", dijo en una rueda de prensa en Ginebra, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Al realizar un balance anual de la situación en el mundo, el alto responsable detalló que este año su organismo ha contado con 90 millones de dólares menos de lo que se necesitaba, lo que obligó a recortar 300 empleos.

"Se ha tenido que recortar trabajo esencial, incluso sobre Colombia, la República Democrática del Congo, Birmania (Myanmar), Túnez y otros países, en un momento en que las necesidades están aumentando", comentó.

Otra consecuencia ha sido que los relatores especiales de la ONU (expertos independientes dedicados al seguimiento de países o cuestiones temáticas) y las misiones de investigación de violaciones de derechos humanos tuvieron que reducir sus visitas al terreno.

En cambio, "hay un flujo significativo de dinero hacia la agenda antiderechos de financiadores radicados en Europa, Rusia y Estados Unidos", denunció.

Al mismo tiempo, Turk comentó datos que indican que los ingresos por armas y servicios militares de las cien mayores empresas armamentísticas alcanzaron un récord de 679.000 millones de dólares en 2024.

No obstante, como nota positiva dijo que los ataques contra los derechos humanos han provocado "una oleada de activismo" para su defensa en varias partes del mundo, entre los que mencionó Ecuador, Paraguay, Perú, Filipinas o Marruecos.

Por otra parte, el alto comisionado consideró también urgente contrarrestar "la demonización y la retórica de odio contra migrantes y refugiados" que se está viendo en distintos países, donde se registran "devoluciones violentas, redadas a gran escala, detenciones y retornos sin el debido proceso".

"Insto a los Estados a entablar un debate sobre políticas migratorias y de refugiados basado en pruebas, anclado en el derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados", recalcó.