Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson aparecerán en la próxima precuela de 'Hunger Games'

Ambos actores interpretarán los papeles que los lanzaron a la fama, y aunque por el momento se desconocen detalles acerca de su aparición, se presume que se tratará de un 'flashforward' o adelanto en el tiempo, de acuerdo con la revista especializada.

Esta nueva entrega de 'Los Juegos del Hambre', prevista para noviembre de 2026 por medio de Lionsgate, regresará al pasado para adentrarse en el distópico mundo de Panem 24 años antes del comienzo del primer libro de la saga, cuya adaptación cinematográfica fue protagonizada por Lawrence y Hutcherson.

El actor estadounidense Ralph Fiennes, conocido por encarnar a villanos como Voldemort en Harry Potter o recientemente al cardenal Lawrence en la aclamada 'Conclave', interpretará al diabólico dictador de Panem en la próxima película de la mítica franquicia que estará dirigida por Francis Lawrence.

Al elenco se suman otros actores como Joseph Zada (Haymitch Abernathy), Whitney Peak (Lenore Dove Baird), Maya Hawke ('Stranger Things'), Jeese Plemons ('Bugonia'), Elle Fanning ('Predator: Badlands') y Keiran Culkin ('A Real Pain'), entre otros.

La novela comenzará en la mañana del anuncio de los 50º Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Allí compitió Haymitch Abernathy, conocido por ser el mentor de Katniss y Peeta cuando son elegidos para representar al distrito 12 en los 74º y 75º Juegos del Hambre.

La primera precuela, 'The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes' ('Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes'), se estrenó en noviembre de 2023 y logró recaudar 337 millones de dólares en la taquilla internacional, según datos publicados por The Hollywood Reporter.

Se trató de la primera entrega de la saga sin la participación de Lawrence y Hutcherson.