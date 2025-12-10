Marruecos triplica la superficie de áreas protegidas hasta 7,6 millones de hectáreas

En un encuentro en Rabat dedicado a presentar la actualización del plan del país sobre estas áreas, el responsable marroquí señaló que la red ha sido revisada en las tres últimas décadas pasando de 154 a 197 sitios de interés biológico y ecológico.

Estas zonas abarcan humedales, los ecosistemas esteparios y saharianos, espacios forestales de gran valor patrimonial y hábitats de especies amenazadas y endémicas.

Entre las nuevas áreas protegidas figura el parque natural de Chekhar, en el noreste del país, con casi 179.000 hectáreas, donde se han repoblado muflones y gacelas de Cuvier, dos especies amenazadas.

La red incluye también el parque nacional de Dajla, en el Sáhara Occidental, cuya inauguración está prevista en 2026 y que contará con una superficie total de casi 2 millones de hectáreas, donde se reintroducirán especies como la avestruz de cuello rojo y el adax.

Houmy señaló que la actualización responde a la evolución del estado de los hábitats y de las especies, así como al surgimiento de nuevos desafíos vinculados a las presiones climáticas.

Añadió que este proceso también busca cumplir los compromisos asumidos en la cumbre climática COP15 que fijó como objetivos para 2030 proteger el 30 % de las zonas terrestres y marinas y restaurar el 30 % de los ecosistemas degradados.