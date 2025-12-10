Reserva Federal de EE.UU. recorta las tasas y se esperan repercusiones en los mercados

El nuevo recorte deja las tasas en un rango entre el 3,50% y el 3,75%. Los tipos de interés bajaron un cuarto de punto.

El banco central elevó del 1,8% al 2,3% su previsión de crecimiento del PIB estadounidense en 2026.

Asimismo, según sus cálculos, la inflación se situará en el 2,4% y la tasa de desempleo en el 4,4% a finales del año que viene.

Más rebajas en 2026

La Fed adelantó que prevé también al menos una reducción más de los tipos de interés el próximo año debido a los riesgos que enfrenta el mercado laboral.

La división entre los 12 miembros del comité de política monetaria de la Fed se hizo más grande en esta votación, ya que dos funcionarios votaron a favor de mantener los tipos sin cambios, mientras que otro se decantó por una rebaja mayor.

Las previsiones de la Fed para el año próximo podrán cambiar a medida que el gobierno federal publique los datos macroeconómicos que tuvo que cancelar por el cierre parcial o “shutdown”.

La Fed también se enfrenta a un año turbulento con la llegada de un nuevo director tras la finalización del mandato de Jerome Powell en mayo, mientras aumenta la presión del presidente Donald Trump para que el banco central rebaje más las tasas de interés.

¿Cómo funciona la tasa de interés?

El interéses el costo depedir dinero prestado o la recompensa por ahorrar. Se mide por un porcentaje o tasay afecta a toda la economía. La establece el banco central deun país. Se llama tasabase.

Los bancos centrales prestan dinero a los bancos comerciales, que a su vez prestan a empresas y particulares, cobrando intereses. El objetivo es que estos préstamos generen más gastos e inversiones y una economía saludable.

Cuando un banco central reduce su tasa base, ahorrar se vuelve menos atractivo. Esto incita a las empresas a pedir dinero prestado para invertir en maquinaria o personal. Las personas se sienten más seguras de solicitar una hipoteca para una casa o comprar un auto.

Condiciones de crecimiento

La tarea principal de cualquier banco central es proporcionar condiciones para un crecimiento sostenible de la economía, una moneda estable y una baja inflación.

Si los precios suben demasiado rápido, el banco central puede enfriar la economía subiendo las tasas de interés.

Esto alentaría a las personas a ahorrar y gastar menos en bienes de consumo. En consecuencia, las empresas pensarían dos veces antes degastar en nuevos equipos y los minoristas podrían reducir los precios para alentar el comercio.

Esto contribuye a bajar la inflación. En cualquier caso, las tasas base tienen un impacto en toda la población.