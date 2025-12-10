Sistemas de verificación, ciberacoso y aislamiento: claves del veto a redes en Australia

El Ejecutivo australiano sostiene que los adolescentes están sometidos a una presión creciente en los entornos digitales y que la exposición temprana a redes sociales puede agravar problemas de ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar.

Aquí unas claves de la nueva normativa:

El veto alcanza, hasta el momento, a las principales redes sociales: Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord, y las plataformas de 'streaming' Twitch y Kick, aunque es posible que la lista siga creciendo en los próximos meses.

En declaraciones recientes, el Ejecutivo señaló que también está considerando incluir a LinkedIn y Lemon8, si perciben que un gran número de adolescentes deciden comenzar a usarlas.

Mientras tanto, aplicaciones como WhatsApp o Messenger, consideradas exclusivamente de mensajería, quedan fuera de la prohibición y se han convertido en refugio para muchos adolescentes que buscan mantener el contacto con amigos y familiares.

La medida impacta potencialmente a millones de menores australianos de entre 13 y 15 años, franja en la que el uso de estas redes es muy extendido. Miles de cuentas ya han sido bloqueadas o dadas de baja.

La ministra de Comunicaciones australiana, Anika Wells, afirmó este miércoles que ya se han registrado más de 200.000 bajas solo en TikTok y que se esperan "cientos de miles más" en los próximos días.

La normativa obliga a las plataformas a tomar "medidas razonables" para verificar la edad de sus usuarios. Esto puede incluir sistemas de verificación de documentos de identificación, análisis automatizado de edad mediante IA, controles internos y bloqueo de cuentas sospechosas.

Meta, matriz de Facebook, Instagram y Threads, ha explicado que, ante posibles errores en la verificación de edades, los usuarios que pierdan el acceso por equivocación podrán autenticarse mediante un "selfie" en vídeo o un documento de identidad a través de la aplicación de verificación de terceros Yoti.

YouTube bloqueará el acceso a los menores de 16 años y ajustará funciones como comentarios o suscripciones, mientras que Snapchat y otras redes reforzarán sus sistemas de verificación de edad, pese a reconocer que persisten fallos técnicos que podrían permitir eludir los controles.

Reddit calificó la norma de arbitraria, expresó dudas sobre su eficacia y adelantó que recurrirá tanto a la fecha de nacimiento como a modelos predictivos para detectar cuentas de menores.

Los partidarios sostienen que la medida protege la salud mental y emocional de los menores, reduciendo su exposición a contenidos dañinos, acoso, adicción digital y presión social. Consideran que retrasar el acceso a las redes ofrece un entorno más seguro para el desarrollo.

Entre los riesgos más citados figuran el ciberacoso, engaño pederasta ('grooming'), el acceso a contenidos violentos o misóginos y la manipulación algorítmica. Para las autoridades, la prohibición establece un marco claro en un ámbito considerado insuficientemente regulado.

En el debate previo pesó también el testimonio de padres que perdieron a sus hijos por suicidio tras episodios de acoso en línea o crisis de salud mental y que participaron en actos públicos respaldados por el Gobierno.

Los críticos advierten que la prohibición puede aislar a algunos adolescentes, limitar su participación social y generar exclusión digital. Además, dudan de la eficacia de las verificaciones de edad y señalan que muchos jóvenes podrían intentar eludir la norma mediante cuentas falsas, servicios no regulados y redes de conexión privada (las VPN).

Un informe de ONU Juventud Australia, elaborado tras conversaciones cara a cara con unos 5.000 adolescentes, cuestiona la eficacia del veto y advierte de efectos contraproducentes en los jóvenes más vulnerables.

Según el documento, muchos utilizan las redes como principal vía de conexión con comunidades que no encuentran en su entorno físico, situación especialmente relevante para quienes viven en zonas remotas o están alejados de sus familias.

Las sanciones recaen exclusivamente sobre las plataformas. Si no aplican mecanismos adecuados de verificación, pueden enfrentarse a multas que alcanzan hasta 49,5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses o 28 millones de euros). Para los menores, las consecuencias se limitan al cierre o bloqueo de sus cuentas.