Trump afirma que Maduro tiene los “días contados” y Venezuela se dice dispuesta a “luchar”

Donald Trump, en una entrevista con Politico publicada este martes, fue consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder, que ocupa desde 2013, a lo que respondió: “Sus días están contados”.

Sin embargo, no quiso confirmar ni descartar una intervención terrestre con tropas estadounidenses: “No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?”.

Según mostró el servicio de seguimiento para aviación Flightradar24, el sobrevuelo se produjo en torno a las 12:00 hora local (16:00 GMT) en una zona del golfo a unos de 160 kilómetros al noreste de Maracaibo, la capital del estado Zulia (fronterizo con Colombia).

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, dijo que la determinación de luchar por la libertad del país está reforzada “con armas”.

Asimismo, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha respondido “dignamente” ante las “amenazas” de EE.UU. y tiene un plan rector que es pertinente con esta “nueva agresión militar y multiforme del imperialismo norteamericano”.

Por su parte, el canciller, Yván Gil, abogó por una “ofensiva revolucionaria” y por la construcción de un movimiento que le pueda dar respuesta al “imperialismo” y a sus aliados.

Entretanto, el jefe negociador del chavismo y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, advirtió que, “con absoluta certeza”, Venezuela se defenderá y luchará ante una eventual agresión militar, y aseguró que EE.UU. quiere “una guerra para asolar” al país caribeño.

Por otra parte, durante un Consejo Nacional de Economía Productiva, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro aseguró este martes que la producción pesquera aumentó en el país pese a los misiles que ha lanzado EE.UU. contra embarcaciones en el mar Caribe.

El mandatario precisó que la producción acuícola creció 4 % y la captura pesquera 2,4 %, entre enero y noviembre de este año, aunque no dio más detalles al respecto.

Maduro resaltó estas cifras como un logro en el “marco de los misiles que le han lanzado a las lanchas en el Caribe” y señaló que “Venezuela sigue creciendo en su producción”.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo de Venezuela, a quien le reiteró su apoyo ante las “provocaciones hostiles” de Estados Unidos, informó este martes la Cancillería del país suramericano.

Pezeshkian, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, señaló que todas las “provocaciones hostiles” violan los principios del derecho internacional y constituyen un “precedente peligroso” para los pueblos del mundo.

También este martes el copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reafirmó su solidaridad con el “hermano Gobierno venezolano” ante el despliegue militar estadounidense.