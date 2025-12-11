'All too Well' es la canción favorita de Taylor Swift de su propio repertorio

Swift apareció en el programa “The Late Show With Stephen Colbert”, cuyo presentador le pidió que eligiera cinco canciones favoritas de entre su amplio catálogo musical, algo que ya había hecho anteriormente al entrevistar a artistas como Dolly Parton, Elton John, Paul Simon y Bruce Springsteen, según revela la revista Variety.

Sin embargo, la ganadora de 14 premios Grammy le dijo a Colbert que sus preferencias "cambian constantemente" y que necesitaría "un poco de tiempo" para elegir cinco temas.

"Creo que la número uno es 'All Too Well', la versión de 10 minutos", dijo Swift. "Estoy obsesionada con 'The Life of a Showgirl', todo el álbum", dijo finalmente la estrella del pop.

"Realmente no puedo decantarme por ninguna otra, excepto que diré que en algún lugar de la lista, creo, estará una canción llamada 'Mirrorball', del álbum 'Folklore', precisó.

A principios de noviembre, el último álbum de Swift, "The Life of a Showgirl", alcanzó su cuarta semana consecutiva en el número 1 del Billboard 200.

Una de las canciones más populares de Swift, "The Fate of Ophelia", también se mantuvo cuatro semanas en el Hot 100 el mes pasado, lo que la convirtió en la única artista en debutar en el número 1 de ambas listas simultáneamente y mantener ambos puestos durante un mes consecutivo.