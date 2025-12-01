¡Taylor Swift tendrá varias despedidas de soltera!

A finales de agosto, Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron oficialmente su compromiso y desde ese momento las especulaciones sobre la boda no pararon de correr por las redes sociales y alborotar a los fans de la pareja.

Pero ahora hay un nuevo dato, pues dicen que antes del “sí, quiero” la icónica cantante estadounidense Taylor Swift será la protagonista de varias despedidas de soltera organizadas por sus mejores amigas.

Cuentan los que saben que las fiestas para despedir la soltería de la futura esposa de Travis Kelce tendrán lugar en diversos escenarios muy especiales en la vida de Taylor.

Dicen que entre las principales encargadas de los preparativos para las despedidas de soltera están sus amigas íntimas Selena Gómez y Gigi Hadid, quienes serán las damas de honor de Taylor Swift el día de su unión matrimonial con Travis Kelce.

Según The Sun, una fuente cercana a la artista reveló que Taylor Swift y sus amigas disfrutarán de varias fiestas de despedida de soltera antes de la boda. Nueva York y Nashville, en Estados Unidos, así como Italia y Bahamas estarían entre los sitios elegidos para decir adiós a la soltería de la intérprete de Love History.

Y aunque aún no se conoce la fecha de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, ya se sabe que la fiesta durará varios días y estará repleta de invitados famosos.