01 de diciembre de 2025 - 14:45

¡Taylor Swift tendrá varias despedidas de soltera!

La icónica Taylor Swift muy pronto se casará con Travis Kelce.
La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se celebrará en breve y la icónica cantante tendrá varias despedidas de soltera. Bahamas, Italia, Nueva York y Nashville serían los lugares elegidos por sus amigas para agasajarla por su próxima boda.

A finales de agosto, Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron oficialmente su compromiso y desde ese momento las especulaciones sobre la boda no pararon de correr por las redes sociales y alborotar a los fans de la pareja.

Taylor Swift y el jugador estadounidense de fútbol americano Travis Kelce anunciaron su compromiso en agosto pasado. (EFE/ @taylorswift)
Pero ahora hay un nuevo dato, pues dicen que antes del “sí, quiero” la icónica cantante estadounidense Taylor Swift será la protagonista de varias despedidas de soltera organizadas por sus mejores amigas.

Cuentan los que saben que las fiestas para despedir la soltería de la futura esposa de Travis Kelce tendrán lugar en diversos escenarios muy especiales en la vida de Taylor.

Selena Gómez, en la previa de su cumple, junto a su amiga Taylor Swift.
Dicen que Selena Gómez es una de las encargadas de preparar las despedidas de soltera de Taylor Swift.

Dicen que entre las principales encargadas de los preparativos para las despedidas de soltera están sus amigas íntimas Selena Gómez y Gigi Hadid, quienes serán las damas de honor de Taylor Swift el día de su unión matrimonial con Travis Kelce.

Según The Sun, una fuente cercana a la artista reveló que Taylor Swift y sus amigas disfrutarán de varias fiestas de despedida de soltera antes de la boda. Nueva York y Nashville, en Estados Unidos, así como Italia y Bahamas estarían entre los sitios elegidos para decir adiós a la soltería de la intérprete de Love History.

Travis Kelce, jugador de Kansas City Chiefs, y Taylor Swift están muy enamorados y pronto sonarán campanas de boda. (EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)
Travis Kelce, jugador de Kansas City Chiefs, y Taylor Swift están muy enamorados y pronto sonarán campanas de boda. (EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Y aunque aún no se conoce la fecha de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, ya se sabe que la fiesta durará varios días y estará repleta de invitados famosos.