Castro clama "no más" fraude ni intromisión foránea mientras sigue escrutinio en Honduras

"No más golpe de Estado, no más fraudes, no más intromisión extranjera, no más venta de nuestro territorio y no más corrupción", enfatizó Castro durante una ceremonia de conmemoración del bicentenario del Ejército hondureño en Tegucigalpa.

La presidenta agregó que durante la jornada de votaciones "sí se sufrieron amenazas de maras y pandillas a los votantes de Libre", su partido, "en diferentes partes del país", algo que, dijo, "tiene que ser investigado por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas".

Con el 99,40 % de las actas escrutadas, la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, permanece en el tercer lugar con 618.448 votos (19,29 %), muy lejos de los conservadores Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional y al frente con el 40,52 %, y de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que registra el 39,48 %, según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Castro resaltó que el futuro de Honduras debe construirse con líderes que "respeten y defiendan la integridad territorial, su independencia, su soberanía y garanticen el respeto a la voluntad popular", y que el país "nunca más sea entregado al crimen organizado".

La mandataria, quien el pasado martes condenó la "injerencia" de Trump por anunciar, pocos días de las elecciones, su apoyo al candidato presidencial Asfura, indicó que "las amenazas" del presidente estadounidense "impidieron el libre sufragio" y limitaron la posibilidad de que el pueblo "expresara su voluntad libremente".

Trump, además de pedirle a los hondureños el voto a favor de Asfura, anunció a dos días de los comicios que indultaría al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años de cárcel en Nueva York, por narcotráfico y armas, y quien ya fue liberado.

Castro también condenó lo que definió como un "complot" revelado en veintiséis audios sobre un presunto "fraude" en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que "hoy le arrebatan el triunfo a quien tenía la responsabilidad de continuar desmontando las injusticias de la clase dominante y la narcodictadura".

Aseguró que "la narcodictadura" está "fortalecida con el perdón" otorgado por Trump a Juan Orlando Hernández, quien quedó en libertad el pasado día 1.

La mandataria anunció además que ha ordenado presentar "reclamos" ante las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) por lo que calificó de "golpe electoral" y por las irregularidades detectadas en el proceso electoral del 30 de noviembre.

Castro, que concluirá su mandato de cuatro años el 27 de enero de 2026, señaló que el trabajo de las Fuerzas Armadas "contribuyó a garantizar la paz, el orden y la seguridad precisamente en un momento de enorme tensión política y social, cuando resistimos con estoicismo, pero con gran indignación la descarada injerencia extranjera del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en nuestras elecciones".

El ente electoral tiene hasta 30 días después de los comicios para dar los resultados finales del proceso, en el que los hondureños eligieron a un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano.