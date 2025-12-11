España investiga si hay movimiento vacuno desde dos focos franceses de dermatosis nodular

La detección de estos dos nuevos focos en Francia no afecta a la zona restringida por la enfermedad en España, si bien, el Ministerio español de Agricultura, Pesca y Alimentación están investigando los movimientos de ganado desde los departamentos de Ariège y Altos Pirineos a España en las últimas semanas.
Según un comunicado, los servicios veterinarios oficiales de las regiones implicadas están aplicando las medidas pertinentes para vigilar los establecimientos ganaderos de destino y descartar la presencia de síntomas o lesiones compatibles en esas granjas.
También para la inmovilización y toma de muestras oficiales en caso de haber cualquier sospecha durante las visitas de inspección.
Estos nuevos focos de Francia se localizan fuera de la zona restringida previamente establecida por el país vecino, lo que ha supuesto un nuevo salto de la enfermedad.
Francia, que ha detectado ya 110 focos, asocia el origen de los dos nuevos a posibles movimientos ilegales de ganado.
En relación con la situación epidémica de España, no se han detectado nuevos focos desde la última notificación, el pasado 24 de octubre, relativa a ciertas comarcas de las regiones limítrofes de Cataluña y Aragón (noreste).
La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad no zoonótica, es decir no afecta a las personas, aunque puede causar pérdidas en las granjas bovinas.