Ministro de Defensa japonés habla con Hegseth sobre la tensión con China y pide "diálogo"

"Si bien China ha estado difundiendo información completamente contraria a los hechos, Japón no busca una escalada, responderá con calma, presentando las refutaciones necesarias, y permanece abierto al diálogo", escribió Koizumi en su cuenta de la red social X.

El japonés se refirió al reciente incidente denunciado por Tokio en el que cazas chinos utilizaron su radar contra dos aeronaves militares japonesas en aguas internacionales al sureste de Okinawa, durante unas maniobras chinas en la zona el fin de semana.

Los responsables también hablaron sobre el vuelo conjunto de aeronaves chinas y rusas en torno a Japón y Corea del Sur sucedido el pasado día 9, al que Tokio respondió con sus propias maniobras junto a Washington, en las que participaron dos bombarderos nucleares estadounidenses B-52.

"Expresamos nuestra profunda preocupación por cualquier acción que aumente las tensiones en la región, ya que las acciones de China no contribuyen a la paz y la estabilidad regionales", apuntó Koizumi, que sugirió mantener una reunión en persona con su homólogo estadounidense el año que viene.

La tensión regional se ha disparado después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, comentara a principios de noviembre en el Parlamento nacional que un ataque de China contra Taiwán justificaría la intervención de las Fuerzas de Autodefensa, el Ejército japonés.

Aunque mandatarios anteriores han mantenido posturas similares, dada la proximidad de la isla autogobernada al sudoeste del archipiélago, ninguno se había mostrado tan directo, lo que desató una fuerte respuesta de Pekín, que desde entonces ha emprendido represalias a nivel diplomático y económico.