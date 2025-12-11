Policía dice que expresidente Luis Arce permanece arrestado "en perfecto estado de salud"

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), Marcelo Sánchez, dijo a los medios que la Policía espera el documento de notificación con la fecha y hora de la audiencia cautelar de Arce (2020-2025) que "aún no ha llegado" a esas oficinas donde el exgobernante permanece detenido.

"(Arce) está en perfecto estado de salud, toda vez que ha sido revisado por un médico. También ha sido asistido por su abogado defensor y ha sido visitado por sus familiares. Estamos respetando los derechos y garantías de todas las personas", dijo Sánchez.

El jefe policial explicó que un médico forense lo revisó y también tuvo una entrevista con un psicólogo dependiente de la Defensoría del Pueblo, cuyos diagnósticos revelan "un estado estable".

Arce se encuentra desde el miércoles en el edificio de la Felcc de La Paz, que permanece cerrado al público y a los medios de comunicación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el director departamental de la Felcc de La Paz, Gabriel Neme, señaló que la Policía realiza un "trabajo integral" con la Fiscalía en el caso de Arce y de otras personas que estuvieran involucradas en esa investigación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Se va a identificar a todos los que fueren autores, cómplices y encubridores y a partir de ellos podamos realizar un trabajo prolijo que nos permita dar certidumbre y respuestas objetivas", mencionó.

Consultado por los medios si Arce se encuentra en celdas policiales, Neme respondió de forma escueta que el expresidente "está siendo resguardado por la Felcc" en espera "de la notificación de la audiencia cautelar".

El fiscal que lleva el caso, Miguel Cardozo, indicó que el exmandatario es investigado dentro de un caso de presuntos malos manejos en el llamado Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).

Según el fiscal, Arce, "en su condición de ministro de Economía en las gestiones 2009, 2010 y para adelante ha hecho los desembolsos" de recursos del citado fondo para proyectos que "nunca han tenido finalización".

"Se establece que ha habido más de 3.500 proyectos los cuales han sido financiados por el Ministerio de Economía. De esos 3.500, ni la mitad han sido concluidos y se ha evidenciado que hubo desembolsos a cuentas particulares de dirigentes" de organizaciones indígenas y campesinos, sostuvo Cardozo.

En una primera fase de la investigación, se calcula un posible daño económico de 925 millones de bolivianos (unos 132,9 millones de dólares), agregó el fiscal.

En la víspera, Arce, que fue ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), se acogió a su derecho a guardar silencio y esta jornada recibió la visita de su abogado y de sus familiares, que le llevaron algunos objetos personales.