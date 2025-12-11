“Supergripe” H3N2: hospitales al límite en Reino Unido y encendidas las alarmas en Estados Unidos

La rápida circulación de la influenza A (H3N2) está provocando un escenario crítico en el Reino Unido y encendiendo señales de alerta en Estados Unidos, donde las autoridades temen que se repita una situación similar ante el aumento reciente de casos.

Este subtipo del virus de la gripe se caracteriza por transmitirse con gran facilidad y causar síntomas más severos que otras variantes estacionales. Su capacidad de mutar de forma constante, en particular a través del subclado K, le permite evadir parcialmente la inmunidad adquirida, lo que suele derivar en olas de contagio más amplias y en una mayor presión sobre los servicios de salud.

Un subtipo más agresivo y difícil de contener

La influenza A(H3N2) es considerada una variante de alta transmisibilidad dentro de los virus de la gripe. Las mutaciones observadas en el subclado K han facilitado que el virus esquive parte de la protección generada por infecciones o vacunaciones anteriores.

El profesor Simon Clarke explicó a The Telegraph que estos “pequeños derivados” del virus favorecen que la influenza se adelante en el calendario, al abrir espacio para una ola de contagios más temprana que en temporadas previas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aumento de hospitalizaciones y servicios al límite

En el Reino Unido, la temporada de gripe comenzó antes de lo habitual y aún no llega a su punto máximo. De acuerdo con la Agencia de Seguridad Sanitaria británica (UKHSA), las hospitalizaciones por influenza alcanzan 7,79 por cada 100 mil personas, una cifra clasificada como de nivel “medio”, pero con una clara tendencia al alza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Medios británicos como The Telegraph y Mirror han reportado que varios hospitales se encuentran al límite de su capacidad. Según The Telegraph, los servicios de urgencia están viviendo una de sus semanas más exigentes desde 2010, con salas “repletas de pacientes enfermos”, en palabras de la doctora Nisa Aslam, del Servicio Nacional de Salud (NHS).

Lea más: El resfriado común y la influenza o gripe: definición, tipos, formas de transmisión, medidas preventivas y tratamiento

Retorno de las mascarillas en centros médicos

Frente a este escenario, algunos recintos han optado por reforzar medidas de control. Sherwood Forest Hospitals, en Nottinghamshire, reintrodujo el uso de mascarillas en determinadas áreas hospitalarias para contener la propagación del virus, de acuerdo con lo informado por Mirror.

El NHS recomienda que las personas con síntomas respiratorios eviten reuniones y utilicen mascarilla en espacios cerrados, como parte de las acciones para frenar los contagios en plena expansión de la llamada “supergripe” H3N2.

Estados Unidos: vigilancia estrecha y medidas preventivas

Europa como antesala

En Estados Unidos, expertos y autoridades sanitarias observan lo que ocurre en Europa como una posible advertencia de lo que podría suceder en su propio territorio.

“Sabemos que Inglaterra u otros lugares pueden ser un indicador de lo que sucederá aquí, porque su temporada de gripe comienza unas semanas antes que la nuestra”, señaló la doctora Tara Narula a ABC News.

Aunque los niveles de circulación de influenza en EE.UU. se mantienen por debajo de los registrados en el Reino Unido, Narula subrayó que los casos “están aumentando”.

Incremento de la actividad gripal y restricciones en hospitales

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron que la actividad gripal en el país creció al menos un 7% en la última semana. Ante este incremento, algunos hospitales han comenzado a aplicar medidas preventivas.

El Centro Médico de Detroit y el Hospital de Niños de Michigan limitaron a dos el número de visitantes por paciente y restringieron el acceso a las unidades de hospitalización solo a mayores de 13 años, como parte de sus esfuerzos para reducir el riesgo de contagios dentro de los recintos de salud.

Llamado regional y medidas de protección

Advertencia de la OPS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a los países de la Región de las Américas a “ajustar sus planes de preparación y organización de los servicios de salud”, ante el avance de la temporada de mayor circulación de influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte.

Este llamado busca reforzar la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios frente a un posible aumento de la demanda hospitalaria, similar al que ya se observa en el Reino Unido y que preocupa a las autoridades estadounidenses.

Vacunación y hábitos básicos

Tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, las autoridades coinciden en que la vacunación contra la influenza sigue siendo la principal herramienta de protección frente a la H3N2 y sus mutaciones.

Junto con ello, insisten en la importancia de mantener hábitos básicos como:

Lavado frecuente de manos

Adecuada ventilación de espacios cerrados

Uso de mascarilla en presencia de síntomas respiratorios

Estas medidas buscan contener la propagación de la llamada “supergripe” H3N2 y evitar que el aumento de casos derive en un mayor colapso hospitalario en más países.