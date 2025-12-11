Teletón de Honduras espera recaudar 2,9 millones de dólares para atender seis centros

"Como todos los años, esperamos la generosidad del pueblo hondureño", dijo Villeda sobre la cruzada de solidaridad a favor de personas con discapacidad.

La Teletón, que contará con artistas nacionales y extranjeros, se iniciará el viernes hacia las 21:00 horas locales (03:00 GMT) y será transmitida, durante sus 27 horas continuas, por canales de televisión y emisoras de radio locales.

La jornada tiene como objetivo movilizar al país en torno a la solidaridad y la inclusión de personas con discapacidad, según Villeda.

Todos los años la Teletón logra superar la meta con aportes de personas particulares, la empresa privada e instituciones gubernamentales, incluyendo la Presidencia de la República.

La Teletón atiende en sus seis que funcionan en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Choluteca, Catacamas y La Esperanza, en el centro, norte, sur, este y oeste del país.

También cuenta con varias unidades comunitarias que acercan los servicios a más regiones con atención gratuita a personas con discapacidad.

La Fundación Teltón fue creada en 1987 por el empresario de la televisión y dirigente deportivo José Rafael Ferrari, quien falleció el 12 de diciembre de 2018, a los 81 años de edad.