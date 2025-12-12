Paracaidista queda enganchado a la cola de un avión y se salva de milagro

La Junta Australiana de Seguridad en el Transporte (ATSB) liberó las imágenes de un accidente que estuvo a nada de convertirse en una catástrofe.

Todo sucedió durante el evento de paracaidismo “Big Ways at the Beach” en Queensland, Australia, donde saltadores experimentados intentaban realizar una gran formación grupal a más de 4.500 metros de altura.

El protagonista del susto fue el primero de los 17 paracaidistas en saltar del avión Cessna. El asa de su paracaídas de reserva quedó enganchada en un alerón, sujetándolo firmemente a la cola del avión en pleno vuelo.

El video, impactante, muestra cómo el hombre queda pendiendo, arrastrado por la aeronave.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para lograr su liberación, el paracaidista sacó un cuchillo y, sin pensarlo dos veces, cortó las cuerdas de su paracaídas de reserva. Al quedar libre del avión, cayó en caída libre y activó rápidamente su paracaídas principal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El hombre llegó a tierra sin sufrir ni un rasguño, aunque el avión sí sufrió daños en su “estabilizador horizontal”. El salto ocurrió el 20 de septiembre, pero las autoridades compartieron el video este jueves 11 de diciembre.

Fuente: Clarin.