Beatifican en Notre Dame a 50 franceses matados por los nazis en la II Guerra Mundial

Este es el paso previo a la canonización para convertirse en santo en la jerarquía católica y la ceremonia de hoy es la más importante de este tipo celebrada hasta la fecha en Francia.

Se trataba de un grupo de sacerdotes, monjes y 'boy scouts' que pertenecían a una capellanía clandestina que oficiaba en el Servicio de Trabajo Obligatorio (STO), un sistema implementado por el régimen colaboracionista de Vichy para cumplir con las órdenes nazis que exigían el despliegue de trabajos forzados.

La misión de los beatificados hoy, que tenían entre 19 y 58 años cuando murieron, consistía en brindar apoyo espiritual a los jóvenes reclutados para el Servicio de Trabajo Obligatorio, que afectó a entre 600.000 y 650.000 personas.

Fue una misión arriesgada, porque en diciembre de 1943, una orden del jefe de la Gestapo, Ernst Kaltenbrunner, prohibió las actividades católicas dentro de la STO y ordenó el arresto e incluso la deportación a campos de concentración de algunos miembros más activos, que murieron "por odio a la fe", según el reconocimiento vaticano de su martirio.

La misa de beatificación fue presidida por el arzobispo de Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, quien se dirigió a los fieles en francés y alemán en una ceremonia dedicada a la reconciliación.