La vieja guardia comunista desafía a la "Generación Z" en Nepal con una masiva marcha

El Partido Comunista de Nepal (UML), la formación política más grande y tradicional del país, inauguró su convención general ante una multitud estimada por la policía en 70.000 personas en la histórica ciudad de Bhaktapur.

El objetivo del acto fue probar que la maquinaria tradicional sigue controlando la calle frente a los jóvenes que exigen su jubilación y el fin de la corrupción sistémica.

"Hemos resurgido de las cenizas para convertirnos en una fuerza indestructible", clamó Oli, de 73 años, ante sus bases. El líder comunista rechazó la narrativa de que su carrera política terminó con el estallido social de septiembre, calificando los últimos meses como "días oscuros" de los que el partido ha salido fortalecido.

El acto se celebró bajo la sombra de un informe oficial del Gobierno interino, formado tras la caída de Oli, que, publicado ayer, cifra en 586 millones de dólares los daños y detalla las 77 muertes, la mayoría de estudiantes y activistas menores de 30 años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El secretario general del partido, Shankar Pokhrel, acusó a los opositores de "explotar los sentimientos de la Generación Z" para debilitar la democracia y orquestar una "propaganda dirigida" contra Oli. "Lo que ocurrió en septiembre fueron actividades antidemocráticas", sentenció.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque la asistencia fue multitudinaria, la cifra quedó lejos de los 300.000 participantes prometidos por la organización para intimidar a sus rivales.

Este mitin marca el inicio de una tensa precampaña electoral donde Oli intentará utilizar su disciplina de partido para recuperar el poder en los comicios de 2026, apostando al desgaste del movimiento juvenil que, por primera vez en la historia de Nepal, logró tumbar un gobierno desde las redes sociales y las plazas.