Lukashenko indulta 123 presos tras retirada de sanciones a Bielorrusia por orden de Trump

"La República de Bielorrusia ha tomado la decisión de indultar a 123 ciudadanos de diferentes países condenados (...) por cometer crímenes de diferentes tipos como espionaje, terrorismo y extremismo", informó la oficina de prensa presidencial a la agencia BELTA.

La nota subraya que la decisión "se enmarca en los acuerdos alcanzados con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump", cuyo emisario, John Cole, mantuvo ayer y hoy consultas con Lukashenko en Minsk.

Además, añade que responde "a la cancelación de las sanciones ilegales contra el sector del potasio de Bielorrusia adoptadas por parte de la Administración del anterior presidente de EE.UU., Joe Biden".

En total, señala BELTA, desde el mes pasado el líder bielorruso ha indultado a 156 ciudadanos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania, Australia, Japón, Lituania y Letonia.

La medida, según la nota oficial, está dirigida a acelerar la dinámica positiva en las relaciones con los socios del país y en aras de la estabilización de la situación en Europa.

Poco antes, Cole anunció el levantamiento de las sanciones sobre el potasio de ese país, introducidas por Washington en 2021. En septiembre pasado EE.UU. ya levantó las sanciones contra la aerolínea estatal bielorrusa, Belavia, sancionada en 2022.

La normalización entre ambos países comenzó en agosto cuando Lukashenko conversó por teléfono con el mandatario estadounidense, quien pidió a su homólogo bielorruso liberar a todos los presos políticos tras la salida de prisión de un grupo de disidentes en junio pasado, que incluía al líder opositor, Serguéi Tijanovski.

Bielorrusia, país presidido por Lukashenko desde 1994, ha sido objeto de sanciones desde la represión violenta de las multitudinarias protestas opositoras contra el fraude electoral de 2020, medidas que se multiplicaron con el abierto apoyo de Minsk a la campaña militar rusa en Ucrania dos años después.

Lukashenko ha indultado en los últimos meses a varios cientos de presos bielorrusos y extranjeros, pero, según las organizaciones de derechos humanos, más de un millar de presos políticos siguen en prisión, lo que incluye al premio Nobel de la Paz 2022, Ales Bialiatski.