Obispos alertan sobre uso del cristianismo en acto navideño de ultraderechista en Londres

Los clérigos de la diócesis de Southwark, al sur de la capital, lanzaron esta advertencia después de que Tommy Robinson, figura destacada de la ultraderecha en el Reino Unido, anunciara el evento titulado 'Devolvamos a Cristo al centro de la Navidad' (Putting the Christ back into Christmas), previsto para las 15:00 GMT cerca de la sede del Gobierno, en Downing Street.

En un mensaje en su cuenta de X, Robinson -cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon- convocó a simpatizantes de su nuevo proyecto 'Unamos el Reino Unido' a cantar villancicos y les indicó que "no se permite cubrirse el rostro ni consumir alcohol".

"Quiero recordar a todo el mundo que se trata de una celebración religiosa; no es un acto político, no tiene que ver con el islam, la inmigración ni con los inútiles comunistas que controlan nuestro gobierno. Se trata únicamente de devolver a Cristo a la Navidad", escribió.

"Autocontrolémonos, comportémonos con respeto y asegurémonos de honrar nuestra fe, nuestra cultura y nuestro legado de la mejor manera posible. Que Dios os bendiga a todos", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, los obispos de Southwark cuestionaron las intenciones del activista y subrayaron que "cualquier apropiación o tergiversación de la fe cristiana para excluir a otros es inaceptable".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nos preocupa gravemente el uso de símbolos y retórica cristianos para la aparente justificación del racismo y de un discurso antimigrante", señalaron en un comunicado.

"Al acercarnos a la Navidad, la Iglesia se prepara para celebrar el nacimiento de un niño nacido en Oriente Próximo para ser el salvador de todo el mundo; un niño que, junto a sus padres, se convirtió en refugiado, huyendo de quienes querían hacerles daño", recordaron.

Los religiosos añadieron que "Jesús llama a amar no solo a quienes nos agradan, con quienes coincidimos o que se parecen a nosotros, sino a amar a nuestros enemigos y a acoger al forastero".

En declaraciones a medios locales, la reverenda Helen Paynter, directora del Centro para el Estudio de la Biblia y la Violencia, con sede en Bristol (suroeste de Inglaterra), advirtió de que "el mensaje de 'rescatar la Navidad' que (Robinson) está difundiendo es totalmente coherente con su discurso previo de que es necesario recuperar la herencia judeocristiana".

"Yo y muchas otras personas que hemos seguido de cerca la evolución de la situación en los últimos años tenemos buenos motivos para desconfiar de las intenciones que hay detrás de este acto de villancicos, sea cual sea el barniz de respetabilidad que se le quiera dar", afirmó.

Robinson, delincuente convicto de 42 años, reunió a más de 100.000 personas en una manifestación antiinmigración celebrada el pasado 13 de septiembre bajo el lema 'Unamos el Reino Unido', en la que el multimillonario empresario Elon Musk intervino por videoconferencia desde Estados Unidos.

Está previsto que, junto al acto de este sábado, se celebre una contramanifestación convocada por el grupo 'Unidos contra el racismo'.