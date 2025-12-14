Familia de director de medio crítico venezolano denuncia desconocer su paradero

"El día de ayer en horas de la tarde funcionarios del Sebin se han llevado a mi padre a una supuesta entrevista y esta hora no sabemos nada de su paradero", indicó su hija, Nicmery Evans, en un video publicado por la ONG venezolana Provea en X.

Señaló que el politólogo como "demócrata y fiel creyente de los derechos humanos" no tuvo más opción que actuar de forma pacífica y ser llevado así por, dijo, "estos supuestos funcionarios a esta supuesta entrevista".

Evans indicó que su padre es hipertenso y fue sometido el año pasado a una "cirugía sumamente delicada" por lo que sigue una dieta estricta con un tratamiento médico diario.

"Por ende, le pedimos a todos los involucrados que respeten sus derechos y que por favor lo liberen con inmediatez, lo estamos esperando", añadió.

El sábado, Nicmer Evans denunció, a través de una transmisión en vivo en X, que una comisión del Sebin llegó hasta su residencia, en Caracas, con el fin de convocarlo a una "entrevista", a la que dijo que acudiría voluntariamente.

El también fundador del Movimiento por la Democracia y la Inclusión (MDI) indicó que ya había recibido "algunas advertencias" por este llamado, aunque aseguró que no tiene nada que temer.

Posteriormente, ese mismo sábado, su esposa, Martha Cambero, denunció que Evans fue detenido por los funcionarios del Sebin.

"Hago responsable por su integridad física, por su vida, al señor Nicolás Maduro, al igual que su ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello", añadió la esposa del politólogo en un video publicado en X.

En julio de 2020, Evans fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tras ser acusado de "instigación al odio".

En agosto de ese mismo año, fue liberado, junto a un grupo de exdiputados opositores, periodistas y activistas sociales, tras recibir un indulto, mediante decreto presidencial.

Evans es un politólogo que apoyó a la llamada revolución bolivariana hasta el fallecimiento del presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Desde entonces fue acentuando sus críticas a la Administración de Nicolás Maduro e incluso en 2019 publicó un artículo en The New York Times en el que dijo estar arrepentido de haber apoyado a Chávez.