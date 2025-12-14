Kast promete "gobernar para todos" y Jara dice que su proyecto busca "el bien común"

El más madrugador fue el ultraderechista José Antonio Kast (59 años), favorito en todas las encuestas y quien prometió "gobernar para todos" si sale elegido este domingo.

"Si hoy día fuéramos electos como equipo, vamos a preocuparnos mucho de dejar claro que somos un equipo a disposición de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas", indicó Kast tras depositar su voto en la comuna rural de Paine, junto a su esposa, María Pía Adriasola, y uno de sus nueve hijos.

"Vamos a dejar la vida por reconstruir nuestra patria, por eso apelamos a la unidad", agregó el exdiputado ultracatólico, que compite por tercera vez a La Moneda (2017 y 2021) y que ha basado su campaña en prometer mano dura contra la delincuencia y la migración irregular.

En el otro extremo de la ciudad, en la comuna de Conchalí, la izquierdista y exministra Jeannette Jara criticó la "oposición obstruccionista" que ha hecho el Partido Republicano de Kast estos cuatro años al Gobierno de Gabriel Boric y pidió a la ulraderecha una oposición "responsable" si es ella quien finalmente gana este domingo.

"Las políticas públicas que implemente van a estar orientadas al bien común, al bien general de la población y no de unos pocos. Esa es una gran diferencia del proyecto político que me toca representar", añadió la abogada y administradora pública, de 51 años.

Aunque Jara ganó la primera vuelta de noviembre con el 26,9 % de los votos, tiene poco espacio hacia donde crecer porque en primera vuelta los candidatos competitivos eran de derechas y ella es la candidata única de una amplia e inédita coalición progresista que va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana.

La impopularidad del Gobierno y su militancia comunista le habrían dificultado captar nuevos votos -según expertos-, pese a sus intentos por apelar al miedo a la ultraderecha y por defender su liderazgo al frente de leyes emblemáticas como el aumento del salario mínimo, la reforma de pensiones o la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

Kast, en tanto, quedó segundo (23,9 %), pero la misma noche de la primera vuelta ya recibió el apoyo sin condiciones de la derecha tradicional y de otra extrema derecha aún más radical, sumando así más del 50 %.

Todas las encuestas publicadas antes del inicio de la veda electoral y las que circulan de manera clandestina pronostican una clara victoria de Kast sobre Jara, aunque la incógnita está en el margen del triunfo, ya que algunos sondeos indican que podría ser de hasta 20 puntos.

Si se cumplen lo que vaticinan las encuestas, Kast será el primer pinochetista en llegar a La Moneda en democracia y recibirá la banda presidencial el 11 de marzo en manos de Boric, su contrincante en las elecciones de 2021 y contra el que perdió por amplio margen.

"Hoy, por última vez como presidente de la República, he ejercido mi derecho a voto. Una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado. Debemos protegerlo, respetarlo y honrarlo", indicó Boric, desde su natal Punta Arenas (extremo sur).

En Santiago, la vocera oficial, Camila Vallejo, aseguró que el traspaso de mando a la próxima Administración se realizará conforme a la tradición institucional chilena, independientemente de quién resulte ganador.

"Tengan la seguridad que en el trabajo en nuestro Gobierno será un traspaso tranquilo, republicano, resguardando la tradición democrática que ha primado en todos los cambios de mando en democracia", agregó.

Más de 15,7 millones de chilenos eligen el domingo al presidente de Chile para el periodo 2026-20230 en unos comicios con voto obligatorio, en los que hay muy poco ambiente electoral, con apenas propaganda en las calles y con los ciudadanos más pendientes de las vacaciones de Navidad que de las urnas.

En un centro de votación del centro de Santiago, el matrimonio Benjamin y Úrsula, de 73 y 50 años, respectivamente, están convencidos de que Kast es el único que puede "sacar Chile adelante".

"La seguridad es lo primordial. Santiago Centro ha cambiado muchísimo, hace falta mano dura", declaró a EFE Úrsula, quien afirma que en los próximos meses se irán a vivir fuera de la ciudad por el aumento de la delincuencia.

"Ya no se puede ni salir a cenar", agregó a EFE su esposo.

En el mismo colegio de votación, el treinteañero José Álvarez también dijo en declaraciones a EFE que cree que ganará el ultraderechista porque "Boric no cumplió con todo lo que propuso".

"Kast es un castigo para nosotros y no podemos retroceder en todos los derechos que hemos conquistado", declaró a EFE la joven Ana María, quien, consciente de lo difícil que lo tiene Jara, agregó que "la esperanza es lo último que se pierde".