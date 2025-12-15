El petróleo de Texas baja un 1,08 %, hasta 56,82 dólares el barril

Al término de la sesión de hoy, los contratos de futuros del WTI para entrega en enero restaron 0,62 dólares con respecto a la jornada anterior.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que cree que se está "más cerca que nunca" de lograr un acuerdo de paz en Ucrania después de que representantes estadounidenses se reunieran en Berlín el fin de semana con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y autoridades europeas para revisar el plan propuesto por Washington para poner fin al conflicto.

"Creo que ahora estamos más cerca que nunca", dijo Trump durante un acto en la Casa Blanca antes de explicar que hoy mantuvo una "muy buena conversación" con líderes europeos.