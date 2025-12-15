Javier Milei afirma que “la justicia social es una cuestión de ladrones”

“¿Qué va a hacer el zurderío cuando (la economía) empiece a crecer? Van a decir que genera desigualdad. Hay que dar la discusión y decirles en la cara que la justicia social es una cuestión de ladrones”, expresó el mandatario durante su discurso en de Fundación Faro, un espacio de ideas de ultraderecha conducida por su biógrafo Agustín Laje.

Milei sostuvo que el Estado de bienestar es inviable porque “sufre el sector privado” y afirmó que la mejor política pública que puede llevar adelante un Gobierno es “achicar el Estado”, al tiempo que planteó que la existencia misma del Estado responde a un fracaso de la sociedad para organizar sus conflictos.

El presidente argentino definió como "vampiros profesionales" y "vagos permanentes" a quienes no comulgan con las ideas de su Gobierno y sostuvo que "cada centímetro ganado a la izquierda es una conquista de cada ser humano que quiere volver a vivir en libertad".

Durante su intervención, Milei defendió los resultados de su programa económico, aseguró que su Gobierno eliminó el déficit fiscal y redujo impuestos, y afirmó que “doce millones de personas” salieron de la pobreza, una cifra que ha sido cuestionada por observatorios económicos no oficiales.

El jefe de Estado también se refirió a las turbulencias cambiarias registradas en la antesala de las elecciones legislativas de octubre, que atribuyó a un “ataque especulativo permanente”. Sostuvo que, pese a ese escenario, “el programa hoy está en pie y Argentina vuelve a crecer”.

Milei elogió además la gestión del Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger, y del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, al que atribuyó la eliminación de "los gerentes de la pobreza", en relación a las medidas impulsadas contra dirigentes y organizaciones sociales.

Asimismo, agradeció la “apertura” de Argentina al mundo al actual canciller, Pablo Quirno, exsecretario de Finanzas, quien participó de las negociaciones del programa de facilidades extendidas firmado en abril con desembolsos totales por 20.000 millones de dólares, así como del diálogo con el Gobierno de Estados Unidos para una asistencia financiera acordada en octubre.

El presidente comenzó su alocución con palabras de solidaridad hacia la comunidad judía en Argentina y en el mundo tras el tiroteo ocurrido este domingo en Sídney contra personas que celebraban el primer día de la festividad de Janucá, que dejó al menos 16 fallecidos y 29 heridos.

“Actos como estos son los que nos recuerdan la importancia de la batalla cultural que estamos dando”, afirmó el mandatario.

Milei también felicitó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, tras su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, un resultado que interpretó como una señal de cambio político en América Latina.