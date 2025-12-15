Kallas subraya que el uso de activos rusos es la forma "más creíble" de financiar a Kiev

"La opción más creíble es el préstamo de reparación (préstamo a partir de los activos rusos inmovilizados) y en eso es en lo que estamos trabajando. Aún no estamos ahí y cada vez es más difícil, pero estamos haciendo el trabajo; todavía nos quedan algunos días", declaró a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la UE que se celebra hoy en Bruselas.

Los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea tienen previsto debatir fórmulas para financiar a Ucrania los próximos años en la cumbre que tendrá lugar en la capital belga desde este próximo jueves, con el foco puesto en la concesión del préstamo a partir de los activos rusos inmovilizados.

Bélgica, país en el que se encuentra en Europa la mayor parte de los activos rusos inmovilizados, teme las consecuencias legales y financieras de usarlos para dar un préstamo a Ucrania, pues se trataría de un mecanismo sin precedentes.

Kallas recordó hoy que hay "diferentes opciones sobre la mesa" para financiar a Ucrania. Además del préstamo con los activos rusos, la Comisión Europea ha planteado emitir deuda conjunta para dar respaldo a Kiev.

La jefa de la diplomacia comunitaria también destacó que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien coordina y organiza las cumbres, ha asegurado que no se saldrá de la reunión de los líderes que empieza el jueves hasta que se obtenga un resultado, una decisión sobre la financiación de Ucrania.

Si bien el préstamo a partir de los activos rusos podría salir adelante con el apoyo de una mayoría cualificada de Estados que deje fuera a Bélgica, la intención es que este se sume.

"El préstamo de reparación podemos hacerlo con la mayoría cualificada, se basa en los activos rusos inmovilizados, eso significa que no viene del dinero de nuestros contribuyentes, que también es importante, y también envía una señal clara de que si causas todo este daño a otro país, tienes que pagar por la reparación", comentó Kallas este lunes.

Reconoció que ese "préstamo de reparación" puede sacarse adelante por mayoría cualificada, pero también admitió que sin Bélgica "no sería muy fácil porque tienen la mayoría de los activos y creo que es importante que estén a bordo en lo que sea que hagamos".

Además, declaró que "algunos países en Europa están más acostumbrados a las amenazas planteadas por Rusia que otros".

"Esto son solo amenazas. Si nos mantenemos unidos, somos mucho más fuertes y esto son solo amenazas que Rusia está haciendo", expresó.

Kallas también afirmó que las opciones alternativas al uso de los activos rusos no están logrando suficiente respaldo entre los Estados miembros.

La alta representante, asimismo, advirtió de que hacerse con el control del Donbás no es "el objetivo final" del presidente ruso, Vladímir Putin.

"Si consigue el Donbás, entonces la fortaleza ha caído y avanza para conseguir toda Ucrania. Si Ucrania cae, entonces otras regiones están también en peligro. Sabemos esto por la historia y deberíamos aprender de la historia", manifestó.

Kallas dijo que los esfuerzos para conseguir la paz en Ucrania que se han hecho "son muy bienvenidos", pero aseguró que "también está claro que queremos una paz que dure, un alto el fuego que dure y una paz sostenible".

"Para tener una paz sostenible, no debe haber ninguna contemporización. Si la agresión es recompensada, habrá más de ella. Lo hemos visto en la historia", comentó, y exigió también "rendición de cuentas por los crímenes cometidos".